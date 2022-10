De Vries chez AlphaTauri, un peu grâce au "grand frère" Verstappen

Ils sont les deux premiers Champions du monde néerlandais en monoplace, se sont côtoyés dans leur jeunesse, mais ont suivi des trajectoires très différentes. Max Verstappen a débarqué en Formule 1 à 17 ans dès 2015, après une seule saison en formules de promotion, en F3 Europe. Nyck de Vries, de deux ans et demi son aîné, a fait ses débuts au récent Grand Prix d'Italie à l'âge de 27 ans, après être passé par des championnats divers et variés : Formule Renault 2.0 et 3.5, GP3, Formule 2, WEC, ELMS, Formule E… et avoir été couronné au passage en F2 et en FE.

Alexander Albon ayant été pris d'une crise d'appendicite à Monza, Williams a fait appel à De Vries, et le pilote de réserve Mercedes a impressionné malgré son manque d'expérience au volant de la FW44, avec un passage en Q2 et la neuvième place de la course. Cependant, celui qui a offert le titre mondial de FE à la marque à l'étoile va finalement rejoindre le giron Red Bull, s'emparant de la place laissée vacante par Pierre Gasly chez AlphaTauri. Et il salue la contribution de son compatriote à ce scénario.

"Max et moi avons une excellente relation", déclare De Vries. "Nous sommes évidemment de la même génération. Il est un peu plus jeune que moi, mais nous avons grandi en karting, nous sommes tous deux néerlandais, et son approche du karting avec son père – ils parcouraient l'Europe en van – était très similaire à la nôtre. Nous vivons pour ce sport et nous nous respectons beaucoup en tant que pilotes."

"Et bien qu'il soit un peu plus jeune, c'est presque comme s'il avait agi comme mon grand frère. Nous avons dîné ensemble à Monaco après la course de Monza, et nous avons parlé des possibilités et opportunités. Cela a débouché sur une conversation avec le Dr Marko [conseiller sportif de Red Bull, ndlr], quand nous nous sommes rencontrés la même semaine en Autriche."

Nyck de Vries

Quelle a été l'importance de ce dîner avec Verstappen dans la suite des événements ? "Ce n'est pas comme si une chose était la clé de quoi que ce soit", nuance De Vries. "Jusqu'à présent, je prends soin de moi et j'écoute mon entourage. Les connaissances sont très importantes dans cette industrie. Et je pense qu'on voit parfois des gens qui cachent bien leur jeu. Il est important de partager des informations pour savoir ce qui se passe. C'était vraiment ce genre de conversation."

La performance réalisée par De Vries à Monza a clairement été un facteur majeur, même si l'intéressé reconnaît avoir eu de la réussite. "J'admettrai que Monza a certainement accéléré beaucoup de conversations", poursuit-il. "Cependant, cela fait un moment que je suis sur ce manège qu'est la F1. Après avoir remporté la Formule E, il y avait une opportunité chez Williams l'été dernier. Et plus tôt cette saison, nous avons connu d'autres discussions."

"Je suis pilote de réserve Mercedes mais aussi Williams, alors je suis proche d'eux et j'ai une bonne relation avec leur personnel. J'ai toujours été en train de discuter en arrière-plan. Tout d'abord, il y a eu l'histoire avec Oscar [Piastri], puis Fernando [Alonso] est parti chez Aston, juste avant la trêve estivale, et ça a plus ou moins lancé toute la silly season. J'en ai toujours fait partie, en arrière-plan."

"Mais j'imagine que Monza a enlevé tout point d'interrogation et doute que les gens aient pu avoir, et clairement, les planètes étaient alignées ce week-end-là. La voiture était compétitive sur ce circuit, il y a eu des pénalités sur la grille, il y a eu des abandons, et sans la voiture de sécurité, franchement, nous n'aurions même pas fini la course à cause de problèmes avec le frein avant droit. Je suis donc très reconnaissant de ce moment."

Propos recueillis par Ronald Vording