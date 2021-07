Ocon, hors course dès le 1er tour : "On ne peut pas faire pire"

La tournée autrichienne aura décidément tout eu du calvaire pour Esteban Ocon. Le Français, qui a déjà connu un week-end très en deçà des attentes la semaine dernière lors du Grand Prix de Styrie, terminé hors des points après un départ depuis le 17e emplacement. Ce dimanche, le pilote Alpine s'élançait à nouveau de cette position sur la grille mais cette fois il n'a même pas pu rallier l'arrivée.

Pire encore, il n'a pas bouclé un seul tour. Le Normand a en effet été pris dans un incident dès le troisième virage, dans lequel, pris en sandwich entre Mick Schumacher à sa gauche et Antonio Giovinazzi à sa droite, le moyeu de sa roue avant droite a été brisé.

"J’ai revu, je pense que c’est un peu les conséquences de partir si loin", a répondu Ocon au micro de Canal+ peu après son retour dans le paddock. "Il se passe toujours beaucoup de choses à l’arrière, des incidents souvent qui sont pas terribles. C’est un incident de course, c’est comme ça et la seule chose que j’aurais pu faire c’est freiner avant, mais j’aurais perdu toutes les places et je serais ressorti dernier donc…"

"J’étais entre les deux voitures, je n’ai rien pu faire quand j’ai accéléré les deux voitures se sont resserrées. Giovinazzi, je pense qu’il ne sait pas qu’il y a Mick et moi sur le côté, il sait juste qu’il y a moi. C’est une toute petite touchette qui a de grosses conséquences. On va oublier ces deux week-ends, revenir plus forts à Silverstone et faire le reset complet."

Et quels sont les motifs d’espoir pour Silverstone, qui verra l'apparition des premières Qualifications Sprint ? "On ne peut pas faire pire, déjà, c’est la première chose. On ne peut pas être moins bien ou moins compétitifs qu’en Autriche, donc voilà c’est exactement ce qu’il faut faire, repartir de zéro et tourner la page, et penser à autre chose et préparer le prochain."