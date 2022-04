Ocon sur l'accrochage avec Schumacher : "C'est ma faute"

Septième du Grand Prix de Bahreïn, Esteban Ocon n'avait jamais si bien commencé une saison de Formule 1. Et pourtant, le pilote Alpine n'a pas eu la tâche facile : il disposait de l'ancien ponton de l'A522 à cause de l'incident dont il a été victime lors de la première séance d'essais libres, ce qui représente un déficit de performance d'après l'écurie.

S'élançant onzième, Ocon s'est maintenu à cette position au départ mais a ensuite percuté Mick Schumacher au virage 6, envoyant la Haas dans un spectaculaire 360°. L'Allemand n'a perdu que trois places, tandis que le Français a écopé d'une pénalité de cinq secondes. Ocon était désormais dans le top 10 et n'a pas tardé à prendre l'avantage sur son coéquipier Fernando Alonso ; il s'est maintenu plus ou moins à ce niveau tout au long de l'épreuve, avant de profiter du double abandon des Red Bull pour se hisser au septième rang.

"C'est un résultat positif", se satisfait Ocon. "Je suis content de cette course, la seule chose à enlever est l'incident avec Mick. Je ne peux que lui présenter mes excuses, c'est ma faute, je n'aurais pas dû être à l'intérieur à cet endroit. Je suis content que ça n'ait pas complètement compromis sa course. J'ai purgé ma pénalité, et à partir de là, ce n'était pas mal du tout : nous avions un bon rythme, nous rattrapions les voitures devant nous, j'ai fait de beaux dépassements. La stratégie était également réussie ; c'est la première fois que je fais trois arrêts lors d'une course."

Le Normand s'est expliqué plus en détail quant à l'incident avec Schumacher : "En somme, je n'étais pas complètement à côté, seulement à moitié. Je croyais qu'il m'avait vu, alors j'ai laissé mon museau à côté, mais au final non, je n'étais probablement pas suffisamment à côté pour faire cette manœuvre. Nous nous sommes touchés, il est arrivé à faire un 360° et à repartir. Nous n'avons endommagé aucune de nos voitures, c'était déjà un point positif."

Avec Ocon septième et Alonso neuvième, Alpine a marqué huit points qui placent l'équipe au cinquième rang du classement des constructeurs, sur les talons de Haas et d'Alfa Romeo.