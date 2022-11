Ocon : "L'équipe n'avait pas à me dire quoi faire" face à Alonso

Après un samedi explosif à plus d'un titre, Alpine a craint une nouvelle situation tendue entre Esteban Ocon et Fernando Alonso au GP de São Paulo. Pendant le sprint, les deux coéquipiers s'étaient accrochés à deux reprises et Ocon avait subi les critiques d'Alonso, même si c'est le double Champion du monde qui a été sanctionné, et un incendie a débuté sur la monoplace du Français une fois la course terminée.

Dimanche, les deux hommes se sont à nouveau retrouvés roue dans roue en début d'épreuve, sans incident cette fois, et leurs courses ont pris des trajectoires différentes en raison de leurs stratégies, Alonso étant sur trois arrêts et Ocon sur deux. C'est donc en restant à distance qu'ils sont remontés jusqu'aux points.

L'Espagnol est passé pour la dernière fois par les stands au moment de la deuxième intervention de la voiture de sécurité et a repris la piste avec des gommes tendres neuves et en neuvième position, juste derrière son coéquipier, alors qu'Ocon s'était arrêté un peu plus tôt pour basculer sur des tendres rodés. Conscient que le potentiel d'Alonso était plus élevé, Alpine a demandé à Ocon de s'effacer dès la relance de la course.

"Laissez-moi me battre, je le ferai au [bon] moment, quand la situation sera un peu plus claire", a répondu Ocon, qui voulait surtout prendre l'avantage dès que possible sur Sebastian Vettel, de son côté en piste avec des mediums moins performants. Alpine a néanmoins insisté, craignant visiblement un nouvel incident, mais Ocon assure qu'il était prêt à céder sa place à Alonso.

"Je pense que [la communication radio] n'a pas été très bien traduite", a confié Ocon. "Les gens pensaient que je ne voulais pas laisser passer Fernando. J'ai dit que je n'allais pas le laisser passer au restart, que j'allais doubler Seb, et qu'une fois la situation éclaircie, on verrait, que je n'allais pas me battre, que j'allais le laisser passer. Et c'est ce que j'ai fait."

"Je n'aurais pas pu le contenir, il était très rapide avec les pneus tendres. Et évidemment, il y avait des points à prendre pour toute l'équipe. Je savais dans quelle situation j'étais et l'équipe n'avait pas à me dire quoi faire."

La course a en effet pris la tournure qu'Ocon espérait puisqu'il a doublé Vettel dès la relance de la course, tout comme Alonso, avant de s'effacer quelques virages plus loin devant son coéquipier, qui a pu enchaîner les dépassements et se classer au cinquième rang. Ocon a de son côté pris les trois points de la huitième place et s'est réjoui que les tensions de la veille se soient envolées : "Je pense que l'équipe est contente aujourd'hui. Aujourd'hui est aujourd'hui, hier soir est hier soir."

La relance de la course a vu Ocon doubler Vettel, avec Alonso en spectateur

Interrogé par Motorsport.com, Ocon a précisé que lui et Alonso ne se sont "pas parlé" après l'incident de samedi, mais a préféré prendre la situation avec humour, précisant que le départ de son coéquipier pour Aston Martin après le GP d'Abou Dhabi le "motive encore plus à le battre l'an prochain !" Sur une note plus sérieuse, le Normand a déploré les critiques publiques d'Alonso, sans pour autant en faire un drame.

"Ce qu'il a dit dans les médias n'était pas sympa. J'ai toujours beaucoup de respect pour lui, c'est une légende et je le respecterai éternellement. Et peu importe ce qu'il vous a dit, je préfère quand on parle en privé."

Alpine fait le break face à McLaren

Après un week-end très animé, Ocon préfère avant tout retenir la bonne course d'Alpine : "Malgré nos positions de départ, la voiture était vraiment, vraiment rapide. On peut être ravis d'avoir testé deux stratégies différentes. L'une a mieux fonctionné que l'autre, mais on s'est couverts et on a effectué les deux à la perfection."

"Les gars ont fait un travail incroyable", a ajouté Ocon. "Je pense que mon moteur a bien survécu [après l'incendie de samedi]. Donc sincèrement, toute l'équipe a fait un travail très impressionnant à tous les niveaux. J'ai eu un problème de disque de frein [sur la grille de départ], on a a pu le changer aussi. C'était fantastique."

Ce week-end mal embarqué a finalement permis à Alpine de faire une très bonne opération dans sa lutte face à McLaren pour la quatrième place du championnat, inscrivant 14 points alors que la formation anglaise n'en a pris aucun dimanche, après en avoir marqué deux pendant le sprint.

"On ne peut pas se relâcher", a néanmoins prévenu Ocon. "Il faudra encore attaquer comme des fous dans la dernière course, mais nous aurons clairement quelques points d'avance, ce qui enlève un peu de pression."