Alonso 3e : Ocon "aussi heureux" que s'il était sur le podium

À nouveau, Alpine aura réussi un coup d'éclat cette année. Même si sur l'ensemble de la saison, la structure d'Enstone n'aura pas toujours été très constante dans ses résultats et ses performances, en témoigne sa tournée américaine relativement compliquée, elle vient de signer au Qatar son second podium de la saison, grâce à la troisième place de Fernando Alonso.

Si ce dernier doit évidemment sa position à des performances très légèrement en deçà ou un abandon chez Red Bull Racing et Mercedes, le constructeur français aura affiché le rythme nécessaire à pouvoir saisir l'opportunité qui se présentait à lui, comme en Hongrie, où c'est Esteban Ocon qui avait remporté l'épreuve. À l'évidence, la course magyare aura été moins imprévisible que l'épreuve qatarie, mais encore fallait-il concrétiser cette performance dans l'exécution d'une course qui avait tout du casse-tête pneumatique.

Encore une fois, l'entraide entre équipiers Alpine aura été sollicitée et Ocon a fait son possible, sur une piste plus propice aux dépassements que le Hungaroring, pour freiner la remontée de Sergio Pérez. Au bout du compte, si la VSC causée par l'arrêt dans les graviers de Nicholas Latifi a joué dans le sens d'Alonso, le faible écart avec la Red Bull sur la ligne peut aussi être à mettre sur le compte du travail du Français. Ce dernier termine par ailleurs à une très belle cinquième place.

Fernando Alonso et Esteban Ocon.

Le 25-0 infligé à AlphaTauri au passage est évidemment une excellente nouvelle car, à égalité au moment d'aborder cette épreuve, les deux écuries en lutte pour la cinquième place chez les constructeurs sont désormais séparées de l'équivalent d'une victoire avec seulement deux épreuves à disputer. "C'est un super, super week-end pour l'équipe", a déclaré Ocon pour Canal+. "On était hyper rapides en course, c'était vraiment une très, très bonne surprise."

"J'ai essayé de défendre au maximum sur Pérez pour que Fernando puisse essayer de garder ce podium. C'est plus facile de doubler qu'à Budapest, je n'ai pas réussi à le laisser trop longtemps derrière. Mais en tout cas on a fait une super course. On prend de l'avance sur AlphaTauri, ce qui était notre objectif. C'est une victoire pour nous aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. En partant neuvième, finir cinquième et puis Fernando qui monte sur le podium aussi, c'est un résultat quasi parfait pour nous. Ce n'est pas une victoire mais presque."

Quand il lui est demandé de juger la saison de son équipier, Ocon lance : "Elle est très, très bonne, elle est exceptionnelle sa saison. Revenir après deux ans, après autant d'années inactif entre guillemets, il a toujours autant cette passion, cette rage, c'est pour moi le top pilote du plateau. Il a cette capacité à être rapide sur un tour mais aussi ce racecraft [science de la course, ndlr] que personne n'a. C'est un des top guys et je suis fier d'être son coéquipier et de continuer à travailler ensemble. Je suis aussi heureux que si j'étais sur le podium parce qu'on travaille pour avoir des résultats comme ça. On veut se donner le moyen d'en avoir à toutes les courses."