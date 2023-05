Ocon et Alpine, invités surprise dans la lutte pour la pole

S'il était clair pour bon nombre d'observateurs que Red Bull n'aurait pas la tâche facile pour aller conquérir la pole en Principauté, les adversaires attendus étaient surtout Aston Martin et Ferrari. Les deux écuries, via leurs leaders, ont répondu présent, mais la surprise est venue d'Alpine, avec un Esteban Ocon qui s'est payé le luxe d'être un temps en haut de la feuille des temps en Q3, avant d'être devancé par Max Verstappen, Fernando Alonso et Charles Leclerc.

Cette quatrième place a tout de même une saveur particulière dans un début de saison fait de hauts et surtout de bas pour l'écurie d'Enstone, et quelques semaines après les sorties détonantes de Laurent Rossi, le PDG de la marque. Quoi qu'il en soit, pour le Français, il s'agit de son meilleur résultat depuis le GP de Belgique 2018, quand il avait signé le troisième temps derrière Lewis Hamilton et Sebastian Vettel.

Quand, au micro de Canal+, il est interrogé sur la perspective d'une pole position surprise, Ocon répond : "Ouais, ce n'était pas loin. On a vraiment lâché tous les chevaux sur le dernier tour, comme il fallait. On a très bien construit le week-end. On avait une voiture difficile à conduire au début de la qualif, mais vachement mieux, en fait, sur la fin. Donc c'est top, vraiment un bon boulot de la part de l'équipe."

"Je pense qu'on a vraiment mis tout dans l'ordre aujourd'hui pour être quatrième. Un peu déçu, forcément, parce qu'on s'est vu dégringoler ; on était dans le top 3. Mais on a fait ce choix de sortir plus tôt pour éviter les drapeaux jaunes – un petit peu comme à Miami – et voilà, on a fait une très bonne qualif. On est contents en tout cas, ça nous laisse de l'espoir pour demain."

L'espoir d'un podium qui pourrait d'ailleurs prendre forme de façon plus concrète si Charles Leclerc était pénalisé pour sa gêne sur Lando Norris en Q3, au terme de son audience devant les commissaires. En tout cas, avant de penser à la course de ce dimanche et ses 78 tours entre les rails, Ocon savoure la récompense d'un travail pour l'instant bien fait mais qui aurait tout aussi pu se finir en carbone cassé dans les rails de Monte-Carlo.

"On verra, déjà c'est un poids qui s'enlève. C'est énormément de stress cette qualif, en général pour arriver à ce moment-là c'est énormément de travail. Mais voilà, très content : j'ai tapé le mur très fort, je pensais avoir laissé mon demi-train sur ce virage 7, mais j'ai gagné un petit peu de temps en tapant aussi fort (rires), donc la voiture était solide. Ça s'est joué à pas grand-chose, donc on est contents aujourd'hui."