Alpine "n'aurait pas marqué de points de toute façon", selon Ocon

Avec la huitième place d'Esteban Ocon et la neuvième place de Pierre Gasly sur la grille de ce sprint, Alpine pouvait croire en ses chances de grappiller quelques points supplémentaires au classement constructeurs. Las, les deux pilotes d'Enstone ont été sortis du top 8 dans les premiers hectomètres de course et n'ont pas eu les armes, ensuite, pour répliquer.

Pas réellement une surprise dans le chef d'Ocon, 11e à l'arrivée ce samedi, qui estime qu'il aurait de toute façon été difficile de prétendre jouer avec la Red Bull de Sergio Pérez et maintenir la Ferrari de Charles Leclerc derrière. "On a un petit peu de mal en ligne droite", a-t-il déclaré au micro de Canal+ après le sprint, tout en expliquant que la crevaison subie la veille en qualifications l'avait contraint à démarrer avec des pneus mediums plus usés que prévu.

"On avait aussi les pneus usés de notre côté, plus usés que normalement, avec la crevaison qu'on a eue hier après la qualif. Ça ne nous a pas forcément aidés avec le rythme pendant la course, mais on n'aurait pas marqué de points de toute façon. Charles était trop rapide, et les autres voitures aussi. On aurait pu finir devant Lance [Stroll, dixième à l'arrivée] je pense, mais c'est à peu près tout. À voir cet après-midi où on arrive à se qualifier."

Quant à Gasly, qui a signé la 12e place, il regrette un envol manqué qui l'a rapidement relégué à la position à laquelle il a achevé les 23 tours de la course. "Mon départ a été mauvais, donc il va falloir qu'on améliore ça pour demain, ce n'est pas la première fois", a-t-il expliqué, là aussi pour Canal+. "En début d'année on était vraiment très forts mais sur les deux ou trois dernières courses on a pas mal de patinage au départ, donc il va falloir qu'on revoie ça parce que je perds toutes les places à ce moment-là."

"Après malheureusement, en course c'était juste un train DRS, on avait le moteur qui surchauffait donc il a fallu le gérer et avec la vitesse en ligne droite qu'on a ce n'était pas possible de dépasser. Il y a des choses à améliorer, on est pas loin du top 10 pour demain donc on va pouvoir marquer des points, mais il y a des choses à améliorer pour demain."