Ocon : Alpine n'avait "pas la meilleure stratégie" en Hongrie

Alors que la question du choix stratégique de chausser les pneus durs au lieu de faire durer son relais en mediums est au centre des discussions concernant la course de Ferrari et de Charles Leclerc, Alpine avait à ce moment-là déjà mis le doigt, avec ses deux pilotes, dans l'engrenage des gommes les plus dures proposées par Pirelli.

La structure française avait en effet fait le choix d'une stratégie à un seul arrêt (que seul Valtteri Bottas tentait aussi de mener à bien avant son abandon), en espérant capitaliser sur la tenue des durs pour terminer la course. Si les deux pilotes de l'écurie ont rallié l'arrivée dans le top 10, au huitième rang pour Fernando Alonso et au neuvième pour Esteban Ocon, le Français était sceptique quant au choix de son équipe.

Sur le plan individuel, arrêté deux tours après Alonso alors même qu'il le devançait sur la piste, il a résisté à la sortie des stands en pneus "froids" et au terme d'un arrêt lent, ce qui a alors permis à Daniel Ricciardo de dépasser les deux hommes au virage 3. Il a finalement perdu sa position face à son équipier autour du 40e tour.

Au micro de Canal+, il a expliqué : "Je pense que la stratégie n’était peut-être pas la meilleure aujourd’hui, mais en tout cas on a encore marqué de bons points avec les deux voitures, ce qui était important ce week-end."

"On avait un très bon rythme tout le week-end, peut-être que si on avait fait des choses différentes, l’histoire n’aurait pas été la même aujourd’hui", a-t-il ajouté. "Mais même avec [quelque chose qui n’était] pas optimum en stratégie, je pense qu’on était quand même bien pendant cette course, et compétitifs."

Les six points inscrits par Alpine ce dimanche permettent d'annuler ceux marqués par Lando Norris, septième pour McLaren, l'écurie française abordant donc la trêve en ayant réussi à maintenir sa quatrième place chez les constructeurs, quatre unités devant le constructeur de Woking.