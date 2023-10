"Un point difficilement gagné" pour Ocon à Mexico

Sur un tracé où l'Alpine A523 n'aura pas brillé de tout le week-end, l'écurie française est parvenue à arracher un point. S'il ne change pas grand-chose à la situation comptable de l'équipe, sixième du championnat constructeurs, il a le mérite de récompenser le travail consenti. Mais aussi de remettre en selle un Esteban Ocon qui traversait une période difficile.

Éliminé en Q1 samedi et parti en pneus durs, le Français a passé la première partie de course en fond de peloton mais a été l'un des bénéficiaires de l'interruption par le drapeau rouge après le violent accident de Kevin Magnussen. Il a tout de même dû forcer la décision pour ravir la 10e place à Nico Hülkenberg à quelques tours du drapeau à damier.

"Je pense qu'on peut être satisfait de cette course", souffle-t-il au micro de Canal+. "On a souffert sur la première partie parce qu'on avait choisi les pneus qui étaient moins bien pour le début et moins bien pour le départ, donc on a perdu des places, forcément. On a pris notre mal en patience, on a attendu que les opportunités arrivent comme on l'avait prédit, et c'était bien. Au deuxième départ on a gagné trois places, ce qui était fort, et après on s'est battu pour ce dernier point avec la Haas."

"C'est un point difficilement gagné, mais on le prend. Il y a des choses qu'on doit améliorer à propos de ce week-end, mais content de la fin de cette course. De mon côté je pense que c'était solide. Je suis content parce que vraiment, la phrase 'Ne jamais rien lâcher jusqu'à la fin' a du sens aujourd'hui, et d'où on était sur les 20 premiers tours, on peut être satisfait."

Le constat est beaucoup plus amer pour Pierre Gasly, longtemps présent dans le top 10 en début de course. À l'inverse de son coéquipier, lui a fait les frais du drapeau rouge pour finalement échouer au 11e rang sous le drapeau à damier.

"Malheureusement, le Safety Car est arrivé au pire moment pour notre course", déplore-t-il auprès de Canal+. "Je suis déçu de donner 20 secondes avec un arrêt gratuit aux pilotes avec qui on se bagarrait : Albon, Esteban, Tsunoda. Aujourd'hui, ce n'était pas notre jour et d'autres ont été plus chanceux. Je pense que de base, sans le drapeau rouge, on avait la bonne stratégie, et j'espère que ça nous sourira la prochaine fois."