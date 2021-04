Une bonne base pour Ocon, une amélioration ressentie pour Alonso

L'écurie Alpine avait beaucoup de travail à abattre lors des deux heures d'essais libres du Grand Prix d'Émilie-Romagne ce vendredi. Au menu, des tests articulés autour des évolutions apportées à l'A521 sur le plan aérodynamique, dans l'espoir de recoller à la partie haute du milieu de grille après la déception de Bahreïn. Avec près d'une centaine de tours bouclés, le roulage a été conséquent, mais toutefois pas maximisé puisque la première séance a été perturbée par l'accrochage d'Esteban Ocon avec Sergio Pérez. Le fruit d'une incompréhension, exacerbée par les problèmes de communication radio rencontrés au sein des écuries dans la matinée.

"Nous avons connu un début de week-end positif malgré l’incident de ce matin", rassure Esteban Ocon. "Heureusement pour Sergio [Pérez] et moi, nous n’avons pas perdu trop de temps de piste, ce qui est important avec les séances d’une heure. C’était un malheureux incident, mais nous avons su tourner la page rapidement en nous concentrant sur l’après-midi. Les mécaniciens ont fait de l’excellent travail pour remettre la voiture en état à temps, donc je les remercie de leur rapidité et de leur efficacité."

Le programme global de l'écurie n'en a donc pas trop souffert, et une attention particulière a pu être accordée aux longs relais avec les deux pilotes très actifs dans l'après-midi. "Je pense que nous avons une bonne base sur laquelle nous appuyer", avance Esteban Ocon. "Il reste des choses à modifier sur l’équilibre, mais la monoplace se comporte plutôt bien ici et j’ai hâte de pouvoir attaquer ces deux prochains jours."

Le Français a signé le 11e chrono des EL2 et Fernando Alonso n'était pas très loin, 13e de cette séance après avoir pointé au septième rang le matin. Le pilote espagnol se dit satisfait des nouvelles pièces qu'il a pu mettre à l'épreuve sans rencontrer le moindre problème.

"C’était un bon vendredi et nous avons bouclé notre programme sans problème aujourd’hui", résume-t-il. "Hormis les drapeaux rouges et d’autres incidents perturbant les deux séances, j’étais satisfait des éléments testés sur la voiture et j’ai ressenti une amélioration des performances. J’espère qu’il y a encore un peu plus à venir et nous verrons où cela nous placera demain. Comme nous le pressentions, ce sera à nouveau extrêmement serré et les qualifications devraient être intéressantes."

Des qualifications intéressantes mais surtout déterminantes, car la position sur la grille à Imola, tracé old school par excellence, risque d'avoir une incidence bien plus prononcée qu'à Bahreïn dans la lutte pour les points.

"Nous avons affiché un bon rythme et les deux pilotes sont plutôt contents", conclut Davide Brivio, directeur de la compétition. "Bien évidemment, nous savons que les qualifications seront importantes ici. C’est une piste où les dépassements sont difficiles, donc nous devrons fournir beaucoup d’efforts demain pour que nos deux voitures soient bien placées au départ de la course."