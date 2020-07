Ocon cinquième sur la grille avec une Renault "saine" à piloter

Plutôt discret pour son premier week-end avec Renault il y a quelques jours, Esteban Ocon avait sereinement accroché la huitième place en course. Pour ce deuxième rendez-vous consécutif sur le Red Bull Ring, le Français accélère sa prise de marques et, après un vendredi prometteur, il a saisi l'opportunité offerte par les circonstances pluvieuses en qualifications.

Toujours à l'aise lorsque la piste est détrempée, comme il l'avait déjà prouvé en 2018 avec Force India, Ocon a passé l'essentiel de la séance aux avant-postes. Au moment de conclure en Q3, il a signé un tour à moins de trois dixièmes de la troisième place occupée par Carlos Sainz. Avec comme unique regret le fait de ne pas avoir disposé de pneus pluie neufs pour cette dernière partie des qualifications.

"C’était top, c’était vraiment une bonne qualif", se réjouit Ocon au micro de Canal+. "La voiture était saine tout au long des séances. Ça fait du bien de retrouver la Q3 et de ressentir de telles sensations. C’est cool. Il y aurait encore des choses que l'on aurait pu mieux gérer : troisième ou quatrième, c’était gérable aujourd’hui. On n’avait pas de pneus neufs pour la Q3. En tout cas c’est une bonne position de départ pour demain, on sait qu’on a une bonne voiture sur le sec en course."

À l'aube de la course du Grand Prix de Styrie, le Normand ne retient "que du positif" de ces deux derniers jours avec sa nouvelle équipe, d'autant qu'il se paie le luxe de devancer sur la grille son coéquipier Daniel Ricciardo, seulement huitième.

"À chaque fois qu’il y a une qualif sous la pluie, ça va bien, donc je suis content", insiste-t-il avant de se projeter sur la course avec confiance : "La course sur le sec, ça devrait aller, on a vu que l'on avait une bonne vitesse pendant les EL2 hier, ainsi que la semaine dernière en course. Normalement, ça devrait aller."