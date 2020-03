Ocon a découvert comment Hamilton avait "un tel succès partout"

Alors privé de volant par la volte-face de Renault, qui avait finalement fait signer Daniel Ricciardo, Esteban Ocon a dû se contenter d'un poste de pilote de réserve chez les Flèches d'Argent, dont il était le protégé depuis 2015.

L'ancien pilote Manor et Force India a ainsi passé l'année au cœur de l'écurie alors quintuple Championne du monde en titre, emmagasinant une expérience précieuse auprès des ingénieurs ainsi que des pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

"Voir comment ils faisaient les choses m'a vraiment été très, très utile", déclare Ocon. "En même temps, j'ai bien discuté avec Lewis, qui m'a donné de bons conseils – pas vraiment du côté sportif mais plutôt pour la gestion, à un moment assez crucial où il y avait des discussions [pour 2020] mais rien de signé. Il a su utiliser les bons mots et me guider. Parmi beaucoup de gens, il a été un bon professeur sur tous ces chemins." Sur le marché des transferts pour 2020, le Français a de nouveau été envisagé par Mercedes comme un éventuel remplaçant de Valtteri Bottas, sans succès, mais le baquet Renault ne lui a cette fois pas échappé.

Lorsqu'il lui est demandé ce qu'il a appris de Hamilton, Ocon fait allusion aux nombreuses activités annexes du pilote Mercedes, qui est notamment très impliqué dans le monde de la mode et dans l'activisme en faveur de la cause animale.

"Je ne vais pas entrer dans les détails, car ce serait révéler ses secrets, mais sa gestion du temps est très impressionnante", analyse Ocon. "La manière dont il travaillait avec ses ingénieurs et la vie qu'il a – vous savez, sa vie est très chargée dans l'ensemble, mais quand il fait quelque chose, il le fait à 100%. On oublie le reste. Il fait les choses avec beaucoup de précision. Mais une fois qu'il en a fait une, boum, il ne perd pas de temps, il en fait une autre."

"C'est quelque chose que l'on peut aisément mal faire en Formule 1. Parce qu'il faut se reconcentrer sur les choses : si l'on va à la Fan Zone par exemple, et qu'on revient pour le débriefing d'ingénierie, on n'a que dix minutes pour parler avec les ingénieurs, mais on en prend trois pour se reconcentrer. Lui parvenait d'emblée à s'en détacher très clairement. C'est pourquoi il a un tel succès partout."