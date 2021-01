Ocon : "Très triste" qu'Abiteboul parte après les podiums de 2020

Alors que le changement de nom de l'écurie basée à Enstone, passant de Renault à Alpine, semblait avant tout symbolique (et commercial), c'est finalement une véritable révolution qui s'est opérée en interne avec le départ de Cyril Abiteboul, pourtant initialement annoncé à la direction de la marque, et les arrivées de Laurent Rossi au poste de PDG ainsi que du transfuge de Suzuki en MotoGP, Davide Brivio, en tant que directeur sportif.

De nouvelles têtes donc du côté de l'organigramme auxquelles il va falloir s'habituer en attendant de mesurer l'impact réel de leur arrivée dans les semaines et mois à venir. Obligé de se tenir pour le moment à l'écart du siège de son écurie, restrictions liées à la pandémie de COVID-19 obligent, Esteban Ocon, qui pilotera pour Alpine cette année aux côtés de Fernando Alonso, a déjà pu discuter longuement avec sa nouvelle direction.

"Nous ne sommes pas allés à Enstone, malheureusement, c'est un petit peu compliqué de voyager et avec toutes les restrictions, nous n'avons pas pu", a-t-il déclaré après avoir été interrogé sur sa préparation. "Mais nous restons beaucoup en contact avec tous les membres de l'équipe, avec les nouveaux directeurs également. Nous semblons être entre de bonnes mains, ils sont vraiment motivés et vraiment humbles, et ils essaient d'aider autant que possible. Donc tout est très positif. Mais oui, dès que nous pourrons voyager à nouveau au Royaume-Uni, nous le ferons."

Quand il lui a été demandé de développer ce qu'il pensait du duo Rossi-Brivio, il a ajouté : "Je les ai eus au téléphone deux fois, j'ai déjà eu Laurent Rossi et Davide Brivio. Nous nous sommes rencontrés par visioconférence et puis nous avons discuté pendant un très long moment. Comme je l'ai dit, ils sont très, très motivés, ce sont de grands fans de sports mécaniques. Évidemment, Davide a eu beaucoup de succès en MotoGP, dans son univers, et il est désireux de développer l'équipe pour qu'elle passe au stade supérieur. Donc j'ai un bon pressentiment, et je pense que nous sommes entre de bonnes mains. C'est une bonne nouvelle."

Une bonne première impression donc, mais qui cohabite tout de même avec un sentiment de tristesse lié au départ de celui qui a incarné le programme Renault depuis le retour en tant qu'usine de la marque française en 2016, Cyril Abiteboul, qui venait juste de goûter aux premières réussites notables avec les trois podiums signés par le Losange en 2020.

"C'était assurément très triste de voir Cyril partir, il était à la tête du projet de l'équipe depuis de nombreuses années et nous commencions à voir les résultats arriver avec des podiums, de bons résultats, des top 5", a expliqué Ocon. "Et le voir partir à ce moment-là est quelque chose de difficile, et je lui souhaite le meilleur pour l'avenir, parce que c'est vraiment un bon gars et une personne que j'apprécie vraiment, et qui m'a aidé à venir là où je suis aujourd'hui. Donc oui, je lui souhaite le meilleur."

