Ocon, maître des doubles dépassements à Spa

Parti depuis le 16e emplacement sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique, Esteban Ocon a rallié l'arrivée de l'épreuve de Spa à la septième position, échouant à seulement sept dixièmes du top 6 après la pénalité infligée à Charles Leclerc pour son excès de vitesse dans les stands.

Dans sa remontée vers le milieu du top 10, le Français s'est offert plusieurs manœuvres de choix : d'abord dans Blanchimont puis au niveau de l'Arrêt de bus, où il s'est joué de Daniel Ricciardo et Nicholas Latifi au 15e tour ; ensuite, de façon encore plus spectaculaire, au 35e passage, quand il a pris l'avantage sur Sebastian Vettel et Pierre Gasly dans la ligne droite de Kemmel et au freinage des Combes, les deux tricolores passant de part et d'autre de l'Aston Martin frappée du numéro 5.

Esteban Ocon double Daniel Ricciardo et Nicholas Latifi lors du GP de Belgique Esteban Ocon dépasse Sebastian Vettel et Pierre Gasly au GP de Belgique

Ce dernier double dépassement, qui allait offrir à Ocon sa position finale, n'a évidemment pas été sans rappeler la lutte entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher pour la première place au Grand Prix de Belgique 2000, quand le Finlandais s'était servi du retardataire Ricardo Zonta, en passant sur la droite de la piste, pour surprendre l'Allemand juste avant les Combes. Quand Motorsport.com lui a demandé s'il avait récemment revu la vidéo de cette action célèbre, le pilote Alpine révèle avoir eu la chance de pouvoir discuter avec le double Champion du monde avant la course.

"Nous avons eu deux [doubles dépassements] ! C'était très amusant ! Et Mika est aussi venu me parler avant la course dans le paddock ! Je ne sais pas, c'est une belle coïncidence. Oui, c'était vraiment très amusant. J'ai apprécié la course aujourd'hui, la voiture était extrêmement rapide en ligne droite, donc je gérais bien le timing pour doubler, et d'où nous sommes partis, 16e ou 17e, je pense que nous espérions un point et nous en avons obtenu six aujourd'hui. C'est donc un bon résultat pour nous."

Interrogé sur ce qui lui est passé par la tête au moment de cette action, il a expliqué : "J'ai parlé à Seb, et je lui ai dit que la détection était là et qu'il avait dépassé Pierre trop tôt, parce qu'il n'allait pas avoir le DRS ! À partir de là, j'ai soulagé un peu l'accélérateur, je me suis créé un peu d'écart pour pouvoir utiliser la vitesse en ligne droite. Et puis la surprise et la confirmation ont été que Pierre avait le DRS. Donc j'ai pu aller sur le côté gauche. Seb a été très fair-play, il aurait pu fermer un peu sur la gauche mais il ne l'a pas fait, et j'ai réussi à avoir Pierre à l'extérieur du virage 5."

Propos recueillis par Luke Smith