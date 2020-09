Ocon explique pourquoi il n'a pas fini le GP avec les pneus mediums

Esteban Ocon a terminé huitième d'une course démarrée à la 12e position. Mais en fin d'épreuve, le pilote Renault n'était pas vraiment satisfait, même s'il a plus tard mis de l'eau dans son vin suite à un échange radio tendu avec son muret des stands.

Dans la seconde partie de course, le Français a utilisé les gommes tendres. Un choix qui semblait étonnant vu la longueur du relais et la tenue difficile des pneus. Mais un choix qui n'en a pas vraiment été un puisque l'utilisation de ces pneus a en fait été contrainte. Ocon devait en effet utiliser les mediums, mais ceux-ci n'étaient pas à la bonne température et ne pouvait donc pas être montés sur la R.S.20.

Lire aussi : Ocon revient sur l'échange radio tendu avec Renault en fin de GP

Cette situation a placé le #31 en difficulté et il a progressivement été décroché de son équipier Daniel Ricciardo, sixième, à mesure que ses pneus perdaient en efficacité, au point d'être finalement repris dans l'ultime boucle par Lewis Hamilton, qui était pourtant reparti dernier après sa pénalité.

"Bien sûr, nous avions en tête de prendre un bon départ avec ces tendres", a déclaré Ocon en réponse à une question de Motorsport.com. "Malheureusement, mon train de mediums n'était pas prêt à rouler. Donc je ne pouvais pas le choisir, sinon nous l'aurions fait."

"J'ai eu un très bon rythme lors des deux premiers tours, mais dans le troisième il s'est dégradé de façon significative et je n'étais évidemment pas très satisfait de l'équilibre, et de la manière dont les choses ont évolué après ça."

"Je pense que si nous devions le refaire, nous aurions pris les mediums, mais ils n'étaient pas préparés et en condition. Ils avaient chuté en température donc évidemment il y a eu un petit peu de retard pour les envelopper. C'est donc quelque chose que nous devons réexaminer."

"Ne faut pas se cacher derrière des éléments hors de notre contrôle"

Quant à Cyril Abiteboul, le directeur de Renault Sport, il a fait part après la course de sa frustration : "Après la bonne prestation à Spa et l’annonce planifiée de notre changement de nom en Alpine F1 Team dès l’an prochain, il y avait clairement une pression et des attentes accrues sur l’équipe ce week-end."

"Nous savions également qu’il y aurait deux grandes inconnues ici : d’une part les effets des caractéristiques de la piste sur notre monoplace, qui n’étaient clairement pas aussi favorables qu’à Spa avec une proportion du tour plus importante passée dans des virages rapides, et d’autre part la nouvelle directive technique sur les modes moteurs. Si son impact sur les qualifications n’est pas encore très clair, la course d’aujourd’hui montre que le peloton reste plus regroupé et plus compétitif, ce qui rendra la compétition plus excitante."

"Après un excellent départ de nos deux voitures puisque Daniel a dépassé et maintenu Valtteri Bottas tandis qu’Esteban a doublé plusieurs concurrents dans les premiers tours, les différents incidents de course ont compromis notre position en piste et nous ont finalement contraint à nous contenter des sixième et huitième rangs. C’est frustrant pour toute l’équipe, mais il ne faut pas se cacher derrière des éléments hors de notre contrôle."

"Ce week-end, notre monoplace n’était clairement pas aussi forte que les McLaren, mieux placées dans des circonstances similaires. Il est néanmoins bon de voir quatre moteurs Renault dans les huit premières places sur un tracé aussi exigeant que Monza. Dans l’ensemble, nous avons marqué de bons points et cela nous permet de prendre la cinquième position du championnat tout en restant en vue des écuries devant."

Related video