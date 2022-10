Ocon-Hamilton, le duel au long cours d'un GP raccourci

Le Grand Prix du Japon 2022 de Formule 1 aura duré 28 tours, au lieu des 53 prévus initialement, pour une grosse vingtaine de boucles disputées sous drapeau vert. Et c'est quasiment le temps qu'ont passé ensemble deux des principaux animateurs de la course, à savoir Esteban Ocon et Lewis Hamilton.

Respectivement cinquième et sixième sur la grille, les deux hommes ont "profité" de la sortie de piste de Carlos Sainz pour gagner une position dès le premier tour de course, même si le Britannique a bien failli percuter des débris laissés par la Ferrari de l'Espagnol sur la piste. Une fois la course repartie pour 45 minutes de course après le drapeau rouge, il a vite été clair que le pilote Mercedes était le plus rapide et le plus à l'aise des deux mais que la vitesse de pointe de l'Alpine allait être un obstacle à un dépassement facile.

Et dans la seconde partie de ce morceau d'épreuve, un schéma s'est progressivement mis en place avant de se répéter : plus à l'aise dans les virages et les zones de réaccélération, Hamilton n'avait toutefois pas assez de vitesse pour se porter à hauteur de son homologue et n'était pas prêt à une manœuvre risquée. Ocon avait donc à ne pas commettre d'erreur et à se montrer particulièrement vigilant dans deux zones cruciales : la sortie de Spoon conditionnant la pleine charge vers le 130R et la sortie de la dernière chicane conditionnant la ligne droite de départ/arrivée.

Lewis Hamilton et Esteban Ocon en conférence de presse, jeudi à Suzuka

Dans un duel respectueux où les deux hommes ont su ne pas prendre de risques insensés, le Français a donc tenu bon pour franchir la ligne d'arrivée en quatrième place, avec un peu plus d'une demi-seconde d'avance sur le septuple Champion du monde.

"C'était bien", a déclaré Ocon pour Canal+ après la course qui l'a vu signer son meilleur résultat de la saison. "C'était une très bonne course, un très beau week-end. Je pense que garder les Mercedes derrière, bon, c'était une course sprint, on n'aurait pas pu le faire si ça avait été toute la course. Mais en tout cas, super content de l'avoir fait." Puis il a ajouté, plus tard : "Courir contre Lewis [Hamilton] est toujours un plaisir. J'ai dû piloter en regardant sans cesse dans mes rétroviseurs."

Interrogé à son tour au terme du Grand Prix, Hamilton a déclaré : "C'était très amusant. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il a fait un excellent travail en restant sur la piste et en restant devant. Évidemment il était très, très rapide dans les lignes droites. Donc j'ai tout essayé. Mais, oui, je pense que c'est nous qui nous sommes le plus amusés. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour les autres."

Quand il lui est indiqué que leur duel avait été la principale attraction de la course, Hamilton a lancé : "Vraiment ? Oui. J'ai tout essayé. Malheureusement, on était juste incroyablement lents [en vitesse de pointe] ce week-end. J'étais le plus lent de tous sur les lignes droites, je pense. Dès qu'on sortait de l'aspiration, on était nulle part."