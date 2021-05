Ocon laisse son management négocier son futur chez Alpine

En marquant régulièrement des points tout en tenant la dragée haute à Fernando Alonso, son coéquipier double Champion du monde, Esteban Ocon impressionne en ce début de saison 2021. Les performances du Français ont été saluées par l'ensemble du paddock et ont convaincu Alpine de faire du #31 sa priorité pour la saison 2022, alors que les négociations autour d'une prolongation de contrat ont été ouvertes.

Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, a indiqué à Motorsport.com qu'Ocon faisait "tout le nécessaire" pour être conservé par l'écurie française et qu'aucun autre pilote ne lui était préféré pour un volant l'an prochain. Flatté des commentaires de son patron, le pilote français préfère pourtant ne pas songer à son avenir dans l'immédiat. L'auteur d'un podium en catégorie reine se focalise davantage sur ses résultats en piste, laissant la partie négociation à son management.

"J'ai lu votre article les gars, c'est toujours agréable d'avoir de bons mots de la part de votre patron", a déclaré Ocon lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur son avenir. "Pour le moment, je me concentre sur le travail que je dois faire sur la piste, c'est-à-dire performer dans la voiture, extraire le potentiel maximum, penser à ce que nous pouvons faire pour nous améliorer. Tant que je fais ça correctement, j'espère que les choses iront bien pour moi. Pour l'instant, je me concentre surtout sur le circuit et je laisse mon management faire le travail sur [le contrat]."

Bien qu'il ait quitté son poste de pilote d'essai chez Mercedes fin 2019, la carrière d'Ocon continue d'être gérée par la marque à l'étoile. Ayant rejoint le programme junior en 2016, le Français a bénéficié du soutien de Mercedes pour atteindre la F1 la même année, au sein de l'écurie Manor, avant d'être transféré chez Force India la saison suivante.

Désormais chez Alpine, Esteban Ocon est à l'origine de 12 des 17 points inscrits par l'écurie française au terme des cinq premiers Grands Prix de la saison 2021. Le pilote s'est systématiquement qualifié et a fini devant Alonso lors des quatre dernières épreuves. Son meilleur résultat de l'année est une septième place, décrochée au Grand Prix du Portugal.

