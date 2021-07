Ocon veut un maximum de pièces neuves pour avoir "un doute en moins"

Le double rendez-vous autrichien a pris des airs de calvaire pour Esteban Ocon. Deux fois éliminé dès la Q1 lors des qualifications, le Français n'a pas trouvé de réponses précises aux nombreuses interrogations entourant son manque de performance et la différence de rythme difficilement explicable avec son coéquipier Fernando Alonso. Pire, dimanche dernier, sa course s'est arrêtée dès le troisième virage après un contact dont il a été victime peu après le départ.

Après un début de saison solide, marqué notamment par quatre arrivées consécutives dans les points entre Imola et Monaco, la forme d'Ocon a radicalement plongé et le pilote tricolore reste sur quatre Grands Prix sans le moindre top 10. Devant un tel bilan, forcément inquiétant, le pilote et son écurie cherchent des éléments de réponse. Le Normand veut surtout "repartir de zéro" à compter du rendez-vous de Silverstone, la semaine prochaine.

"Nous voyons certaines choses, nous constatons un certain déficit, mais c'est difficile de mettre exactement le doigt sur ce que c'est", explique Ocon au sujet de l'écart de performance avec Alonso. "Nous allons repartir de zéro à Silverstone, changer autant de pièces que possible sur la voiture, et j'espère que l'on reviendra plus fort. C'est sûr qu'être une seconde plus lent lors du premier run [en qualifications] par rapport à Fernando, c'est une différence trop importante. Il y a clairement quelque chose qui n'allait pas et que nous devons comprendre."

Dans l'esprit d'Ocon, le fait de changer "un maximum" de pièces sur sa monoplace permettait déjà d'avoir "un doute en moins" sur l'origine de ses difficultés récentes, lui qui a souligné le bon équilibre de l'A521 en qualifications malgré son manque de rythme sur le Red Bull Ring. "Il y a encore quelques jours pour y penser, pour réfléchir à ce que nous pouvons faire", ajoute-t-il. "Et oui, repartir de zéro autant que possible, parce que notre performance était insuffisante ce week-end et le week-end dernier."

Paradoxalement, les mauvais résultats se sont enchaînés pour Ocon depuis qu'Alpine a annoncé sa prolongation de contrat de trois ans, peu avant le Grand Prix de France. Une coïncidence, rappelle l'intéressé, bien décidé à mettre au plus vite derrière lui la mauvaise passe actuelle. "Je suis vraiment déterminé à bien faire et à redoubler d'efforts autant que possible pour l'équipe", assure-t-il. "Je travaille autant que je le faisais en début de saison, je vais toujours autant à l'usine et je donne tout comme je le faisais avant de signer le contrat. Ça n'a rien à voir avec notre niveau de performance en ce moment."