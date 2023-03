Ocon neuvième : "Le maximum qu'on pouvait faire"

Alpine était sans doute l'équipe entourée du plus grand mystère avant d'entamer la saison 2023 de Formule 1. Elle avait fait le choix d'un plan discret en essais hivernaux et d'aucuns estimaient qu'elle en montrerait plus lors du Grand Prix de Bahreïn.

Le retour à la réalité a été cruel, avec un Pierre Gasly éliminé dès la Q1 et un Esteban Ocon certes qualifié en Q3 mais lointain neuvième, à 1,2 seconde de la pole de Max Verstappen et à six dixièmes des Mercedes, pourtant quatrième force du plateau ce samedi.

Le vainqueur du Grand Prix de Hongrie 2021 estime qu'il n'y avait de son côté pas vraiment de possibilité de prétendre à mieux. "C'était clairement le maximum qu'on pouvait faire avec la voiture, donc on a un petit peu de travail à faire devant nous, surtout avec le gap qu'il y a entre neuf et huit", a-t-il déclaré pour Canal+, même si l'écart avec l'Aston Martin d'un Lance Stroll blessé n'est que de 0"148.

Ocon voit tout de même du positif dans le fait que l'A523 a été la plus performante depuis le début de son roulage : "La voiture, en tout cas, a été la meilleure que j'ai pu sentir depuis les tests, donc on a clairement fait des progrès là-dessus, donc je suis plutôt content de cette qualif."

Pour la course, l'objectif est clair : demeurer dans le top 10. "Maintenant, c'est un Grand Prix où la course est hyper importante et c'est une longue course, avec beaucoup de dégradation donc il faudra voir où on se situe demain, la qualif ce n'est pas tout. Les points, c'est l'objectif en tout cas, c'est ce qu'on veut atteindre. On part déjà dedans, ce qui est déjà une très bonne chose. Maintenant, oui, ça va être une course longue, il va falloir s'arrêter au bon moment, profiter des Safety Cars ou des Virtual Safety Cars qu'il peut y avoir, et essayer d'optimiser au maximum."

Est-il surpris par la hiérarchie ? "Non, je pense que non, il semble que ce qu'on attendait se soit produit. Les Aston étaient rapides, les Mercedes étaient rapides. Et les Haas aussi. Donc on va se battre contre eux demain." La menace semble en effet se trouver derrière Ocon, avec la 10e place de la Haas pilotée par Nico Hülkenberg.

Quand la question de ce qu'il faut améliorer entre le rythme et l'équilibre lui a été posée, le Tricolore de répondre : "Non, l'équilibre était bon aujourd'hui. Vous savez, je ne vais pas tout dire, mais je pense qu'il y a quelques domaines que nous devons examiner. J'ai déjà une idée. Et évidemment, oui, ça va être à la course au développement tout au long de la saison, donc voyons ce que nous pouvons faire, mais l'année dernière nous étions très forts à cet égard."

Avec Oleg Karpov