Ocon : Un "week-end à oublier" mais "c'est loin d'être terminé"

S'il parle volontiers de "week-end à oublier" en Hongrie, Esteban Ocon conserve une bonne dose d'optimisme pour la suite de la saison. Le Français attend notamment avec impatience un nouveau package d'évolutions, qui devrait faire son apparition sur la R.S.20 à Silverstone le mois prochain.

À Budapest, Ocon s'est qualifié anonymement au 14e rang samedi et il n'a pas pu faire mieux en course, tandis que son coéquipier Daniel Ricciardo a pris la huitième place. Cette huitième position, c'est d'ailleurs le meilleur résultat d'une Renault après la première série de trois Grands Prix, marqués aussi par deux abandons dus à des problèmes de radiateur en Autriche.

"Ce n'était pas un bon week-end. Globalement, nous n'avons pas profité des conditions et nous n'avons pas bien géré la séance [de qualifications] au niveau de la stratégie, donc nous devons revoir comment nous aurions pu mieux faire", explique Ocon. "Clairement, nous avons rendu les choses compliquées. C'est donc un week-end à oublier de notre côté. J'espère que nous allons travailler là-dessus pour revenir plus forts. C'est clair. Le premier arrêt au stand avec l'empilement dans la pitlane en début de course m'a fait perdre du terrain, de précieuses secondes. À partir de là, avec un rythme si serré entre les voitures, c'est difficile de revenir."

S'il s'était félicité de piloter une voiture "saine" sur le Red Bull Ring, Ocon s'est cette fois retrouvé aux prises avec une monoplace plus irrégulière mais qu'il sent capable de faire beaucoup mieux que les résultats acquis jusqu'à présent.

"Je dirais que nous avons un peu de travail à faire sur la régularité", insiste-t-il. "Relais après relais, nous semblons parfois en difficulté pour faire un tour, pour mettre la performance en place. C'est aussi un domaine dans lequel nous devons travailler. Ce n'est pas parce que nous ne nous sommes pas bien qualifiés que la voiture n'est pas capable d'être performante."

"Si nous exploitons tout de la voiture et que nous lui donnons tout à 100%, je pense qu'il y a une chance d'être en Q3, assurément. C'est mon avis et il y a des choses à venir pour les prochains Grands Prix aussi. La course au développement est encore en marche. Ce n'est que le début : on est tard dans l'année, mais il est tôt dans la saison. Il y a encore des choses que nous pouvons faire, c'est loin d'être terminé."

"J'espère juste que ça apportera de la performance globale. Je ne sais pas exactement ce qui arrive. Je ne suis pas au courant de ce qui va arriver, mais je sais que ça devrait apporter plus de performance sur des circuits comme ceux qui se présentent, où il sera très important d'avoir ces pièces. Il y a un domaine clair dans lequel nous devons travailler. Je ne vais pas entrer dans les détails mais nous savons où améliorer la voiture. J'espère que ça nous aidera à régler les problèmes que nous rencontrons. Nous verrons bien."