Ocon sur les pannes d'Alonso : "Moi aussi, je peux les compter !"

"Avec Honda, les deux voitures s'arrêtaient. Cette année, il n'y a que la voiture #14 qui s'arrête." Fernando Alonso se sent floué, après avoir subi un nouvel abandon au Grand Prix de Mexico, alors qu'il était bien parti pour finir septième. Le double Champion du monde ne mâche pas ses mots, estimant avoir perdu 66 points à cause de problèmes techniques chez Alpine cette saison, alors qu'il accuse onze unités de retard sur son coéquipier Esteban Ocon au championnat des pilotes.

Ocon, justement, trouve que son aîné a tendance à exagérer. "J'ai la boîte de vitesses qui a cassé à Imola [en qualifications], j'ai la voiture qui a cassé à Silverstone, j'ai abandonné à Singapour", énumère le Français. "Moi aussi, je peux les compter ! Je pense que nous avons tous les deux eu des problèmes." Il ajoute : "Moi aussi, j'ai utilisé six moteurs. Il en a cassé un aujourd'hui, certes. Nous sommes au même nombre de moteurs."

Fernando Alonso a déjà été trahi par son unité de puissance lors de quatre courses, contre seulement deux pour Esteban Ocon. Ce dernier a pris soin de sa monoplace sur un Autódromo Hermanos Rodríguez situé à plus de 2200 m d'altitude, non sans laisser filer de la performance à cause d'une perte de pression d'eau. Il a pris la huitième place avec, sous le drapeau à damier, douze secondes de retard sur un Daniel Ricciardo pénalisé de dix secondes pour son accrochage avec Yuki Tsunoda.

"Je pense qu'il s'agissait de limiter la casse aujourd'hui", poursuit le Normand. "C'est bien de marquer des points, mais ce n'est pas un bon résultat pour l'équipe, nous avons perdu Fernando. Et de mon côté, j'ai géré beaucoup de problèmes de refroidissement tout du long, j'ai dû faire du lift-and-coast pendant une bonne partie de la course."

"L'équipe a dit qu'il était crucial que je fasse beaucoup de lift-and-coast. Et quand on fait ça, forcément, on n'accélère pas, alors on perd beaucoup de temps au tour, surtout sur une piste comme celle-ci."

"C'est principalement pour cette raison que nous avons perdu la place face à Daniel à la fin. Il avait une pénalité de dix secondes, et je ne pouvais pas vraiment attaquer au maximum. Forcément, quand il a eu les dix secondes, je l'ai laissé passer, je n'ai pas défendu comme un fou, mais malheureusement, nous avons dû gérer plus que prévu, et c'est pourquoi nous avons perdu la place face à lui. Bref, beaucoup de choses à revoir pour nous. Espérons revenir plus forts dans les deux dernières [courses]."

Propos recueillis par Oleg Karpov

