Ocon : "Pas le retour qu’on avait espéré"

Stoppé en Q2 pour son retour en Grand Prix, qu'il attendait depuis fin 2018, Esteban Ocon n'a pas caché sa déception à l'issue de la séance de qualifications. Le Français a signé le 14e temps tandis que Daniel Ricciardo a hissé l'autre Renault en Q3. Pour cette première délicate, Ocon décrit un week-end durant lequel des petits grains de sable sont venus gripper la machine mais refuse de se cacher derrière son petit doigt.

"Ce n’est pas le retour qu’on avait espéré", reconnaît-il au micro de Canal+. "C’est clair que ça fait longtemps mais on ne se trouve pas d’excuse. Aujourd’hui, on aurait pu faire mieux et on ne l’a pas fait. Il y a plein de petits détails qui auraient pu nous faire progresser et on n’a pas réussi. Ça n’a pas été un week-end parfait dans tous les sens, on a eu des petits problèmes. Il faut que l’on revoie tout ça et que l'on fasse mieux, que l'on revienne plus fort demain."

Car bien que décevante, cette 14e position sur la grille de départ est loin d'être rédhibitoire pour la chasse aux points. Ocon est-il optimiste pour montrer un autre visage dimanche en course ? "Il n’y a pas de baguette magique mais normalement, on devrait avoir une bonne vitesse en course", prévient-il. "On l’a vu en EL2. On va essayer de remonter en course et de marquer des points, tout est possible."

Pour Renault, c'est l'ensemble de la séance qualificative qui donne un petit goût amer car Daniel Ricciardo a lui aussi le sentiment de ne pas avoir pu exploiter tout le potentiel de la R.S.20. Dixième de la Q3 et sur la grille, l'Australien n'a pas pu boucler le tour parfait car il s'est retrouvé derrière Valtteri Bottas lorsque celui-ci est sorti de la piste dans les dernières minutes de la séance.

"J'ai vu un peu de poussière mais j'ai juste pensé qu'il avait mis une roue [dehors], car on peut le faire à la sortie du virage 4 puis continuer", raconte-t-il au micro de Sky Sports. "Puis j'ai vu les drapeaux jaunes et les lumières jaunes, je me suis dit qu'ils avaient sur-réagi. Mais apparemment il est sorti de la piste… Dans tous les cas, je suppose que c'est de la malchance. [...] C'est un peu dommage, je crois que ça aurait vraiment dû faire mieux que 10e. Mais demain je vais essayer d'en montrer davantage."