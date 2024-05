Ocon veut aller vite pour ne pas revivre le scénario de 2018

Passé le quart de la saison 2024, il y a peut-être plus flou encore chez Alpine que le niveau de performance de la monoplace : l'avenir de son duo de pilotes. Bruno Famin a clairement répété que l'écurie française ne précipiterait rien et que le sujet n'était pas encore d'actualité. Or Esteban Ocon et Pierre Gasly sont en fin de contrat et la grille 2025 se met peu à peu en place. Pour le premier cité, la volonté d'avancer vers une solution rapide est de plus en plus évidente, lui qui ne veut pas revivre le piège qui l'avait envoyé sur la touche il y a cinq ans.

"Vous savez comment c'est en Formule 1 et comment les choses peuvent changer rapidement", rappelle Esteban Ocon. "Mais l'essentiel, c'est d'être fixé le plus tôt possible. C'est un objectif clair pour moi, comme toujours. Je ne veux pas payer le prix une deuxième fois, comme fin 2018, qui n'est pas un bon souvenir et qui n'était pas lié aux performances."

"Je pense faire du bon travail encore cette année, comme lors de mes années précédentes. Je mérite d'avoir une place en F1. On verra le moment venu. J'ai entièrement la tête à cette équipe, je m'y consacre pleinement. Je suis dans ce projet depuis des années, c'est très clair. C'est la partie un peu sombre, pas celle que j'ai toujours apprécié. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera."

Le marché des transferts, qui a connu un nouvel épisode il y a quelques jours avec la prolongation de contrat d'Alexander Albon chez Williams, reste particulièrement mouvant. "Ce qui est sûr, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses", ne cache pas Esteban Ocon, qui convient également ne pas être le seul décideur, y compris si sa volonté était de poursuivre absolument l'aventure à Enstone : "Ça ne dépend jamais de soi à 100%. Ce n'est jamais le cas. Ça dépend aussi des équipes. Mais je fais du bon travail en ce moment et je pense que ça joue en ma faveur".

Le timing demeure toutefois indéfini selon le pilote tricolore, qui dit ignorer quand il pourra donner des nouvelles plus précises, mais qui peut s'appuyer sur un management qui n'a pas changé et trouve toujours refuge dans le giron Mercedes.

"Pour l'instant, je suis concentré sur ce Grand Prix et sur Monaco", insiste-t-il dans le paddock d'Imola. "Ce que je crois, c'est que lorsque l'on fait du bon travail en piste, il y a toujours des discussions et des opportunités. [...] Je suis toujours managé par Mercedes. Je suis toujours un pilote junior Mercedes, la partie management est chez Mercedes, ça n'a pas changé depuis 2015. Nous discutons beaucoup avec Gwen [Lagrue], avec Toto [Wolff]. Nous déciderons ce qui est le mieux pour l'avenir."

Le marché suspendu à la décision de Sainz ?

La grille 2025 est aujourd'hui dans l'attente du prochain domino qui tombera, et Audi pourrait être le prochain élément déclencheur. L'offre formulée par la marque aux anneaux pour enrôler Carlos Sainz aurait pour échéance la fin du mois, avec une probabilité de plus en plus forte que l'Espagnol l'accepte si les portes continuent de se refermer doucement chez Red Bull et Mercedes.

Dans le même temps, Valtteri Bottas serait très actif pour trouver une solution en quittant la structure Sauber et aurait déjà bien avancé dans les discussions avec Williams, qui assure avoir "trois options pour 2025-2026" selon James Vowles. Le Finlandais aurait également eu des contacts avec Alpine et Haas.

L'écurie américaine évaluerait quant à elle toutes ses possibilités, le nom d'Oliver Bearman circulant avec insistance mais interrogeant le grand patron Gene Haas, échaudé par les dernières expériences de l'équipe avec des rookies. Outre Kevin Magnussen, la structure dirigée par Ayao Komatsu n'exclurait pas de s'intéresser aux pilotes Alpine s'ils sont en quête d'une porte de sortie.