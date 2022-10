Pénalité pour Ocon, Alonso continue de croire aux points

Pour l'heure, le week-end du Grand Prix des États-Unis n'a pas été tendre envers Alpine puisqu'il faut descendre jusqu'au quatorzième rang de la grille de départ pour tomber sur la première A522, celle de Fernando Alonso. L'autre monoplace bleue, confiée à Esteban Ocon, sera dans la voie des stands au moment du départ, puisqu'Alpine a remplacé le moteur, la batterie et l'unité de contrôle électronique du Français sans l'aval de la FIA.

Cette pénalité ne change toutefois pas grand-chose pour Ocon, puisqu'il avait été éliminé dès la Q1 et devait s'élancer en 17e position.

"Ça a été une journée difficile pour nous", résumait-il au terme des qualifications, avant l'annonce de sa pénalité. "Être éliminé des qualifications en Q1 est toujours difficile à avaler, d'autant plus que nous avons une voiture compétitive et que nous nous étions qualifiés en cinquième position au Japon. Les conditions étaient difficiles et, pour être honnête, je ne me suis pas senti en harmonie avec la voiture de tout le week-end. Clairement, il y a du travail à faire pour trouver exactement ce qui n'a pas fonctionné [en qualifications] mais, comme toujours, je suis sûr que nous y arriverons."

Bien qu'Alonso s'élance en quatorzième position, le double Champion du monde s'est classé neuvième de la Q3 et ne doit son recul de cinq places qu'à un changement de moteur hors quota. L'Espagnol aurait pu prétendre à un meilleur résultat ce samedi en raison de ses bons chronos en Q1 et Q2, néanmoins Lance Stroll et Lando Norris ont réussi à le devancer dans la bataille hors top teams.

"C'était très délicat avec les rafales, la voiture était un peu plus difficile à conduire, notamment dans les virages rapides", a expliqué Alonso. "Au final, je suis quand même satisfait du résultat car notre objectif était d'accéder à la Q3, malheureusement nous sommes pénalisés sur la grille."

En dépit de sa position de départ peu avantageuse, Alonso rêve de points. "Ç'aurait été meilleur de partir plus haut que quatorzième, mais nous allons nous amuser en course. Je pense que nous pouvons toujours marquer de bons points avec le top 10 comme objectif", a assuré l'Espagnol.

Alan Permane, le directeur sportif d'Alpine, s'est lui aussi montré optimiste pour le Grand Prix malgré la contre-performance du samedi.

"Nous sommes évidemment déçus de notre résultat à l'issue de ces qualifications. Les conditions étaient très difficiles, avec de fortes rafales de vent, qui ont posé des problèmes à tous les pilotes sur la piste. En particulier dans le premier secteur, négocié à haute vitesse. Malheureusement, Esteban est sorti dès la Q1. Il ne fait pas corps avec sa voiture depuis le début du week-end, et nous avons donc du travail pour identifier les secteurs à parfaire. Fernando a semblé performant durant toutes les séances et il est frustré de ne pas s'être mieux qualifié. Il aurait pu, au mieux, terminer septième, les trois équipes de pointe ayant un avantage ici."

"Une grosse masse de travail nous attend si nous voulons être en mesure de repartir avec des points au terme de la course de demain. Cela dit, il y a toujours des possibilités en matière de stratégie et nous compterons sur nos deux pilotes pour faire une bonne course afin de tirer tout ce qu'il nous est encore possible de tirer de ce week-end."