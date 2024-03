Ocon : "Les points étaient possibles aujourd'hui"

Au lendemain d'une première apparition en Q2 à Melbourne, Esteban Ocon nourrit de la frustration. Classé 16e du Grand Prix d'Australie, le Français estime qu'il était en mesure d'ouvrir le compteur d'Alpine malgré le piètre niveau de performance de sa monoplace. Il a malheureusement perdu toute chance d'y parvenir quand il n'a pas eu d'autre choix que de basculer sur une stratégie à trois arrêts.

"On a un tear-off qui s'est mis dans le frein, donc j'avais mon frein qui était en train de prendre feu", explique-t-il au micro de Canal+. "C'est pour ça qu'on a dû s'arrêter."

Après cet incident survenu avant la mi-course, Esteban Ocon a perdu le contact avec ses adversaires directs, à commencer par Alexander Albon, mais également les deux Haas de Nico Hülkenberg et Kevin Magnussen. L'Allemand et le Danois ont finalement terminé neuvième et dixième, ce qui alimente un peu plus encore les regrets.

"Je pense que les points étaient possibles aujourd'hui", avance le pilote tricolore. "C'est ce qui est hyper frustrant, parce qu'avant l'arrêt j'étais devant Magnussen, je me battais avec Albon. Ça aurait été le fight pour cette neuvième, dixième ou onzième place. Donc je suis déçu, c'est sûr, parce qu'on avait vraiment une occasion. C'est comme ça, c'est pas de chance, on y retourne pour la prochaine."

Une pénalité "anecdotique" pour Gasly

Pierre Gasly a terminé 13è Melbourne. Photo de: Mark Horsburgh / Motorsport Images

Sur l'autre A524, Pierre Gasly a terminé 13e mais n'a jamais été en mesure de se battre à la régulière pour une entrée dans le top 10. Néanmoins il veut retenir des signaux positifs.

"On s'améliore, mais on est encore loin de ce dont on a besoin pour aller chercher des points", indique-t-il au micro de Canal+. "On sait sur quoi se concentrer, on savait qu'il fallait faire du mieux possible avec ce qu'on a. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était compliqué d'aller chercher beaucoup plus. Il y a plein de petites choses à améliorer."

Le Normand a par ailleurs écopé d'une pénalité de 5 secondes, qu'il juge "anecdotique" compte tenu de sa position finale. Les commissaires lui ont reproché d'avoir coupé la ligne de sortie des stands.

"Je pense que je vais avoir une conversation avec eux : on en a parlé au débriefing, il y a des pointillés qui étaient là en EL1, où on pouvait ouvrir [la trajectoire]", détaille-t-il. "On a discuté du fait que la sortie des stands était vraiment très, très serrée par rapport à la ligne de course, c'était assez dangereux. Dès que j'ai vu les pointillés, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, mais au final ils ont rajouté une ligne jaune par-dessus, et visuellement je pensais avoir bien fait, mais ce n'est pas le cas. C'est de ma faute, c'est sûr, mais je vais en parler avec eux parce que c'était vraiment pas clair pour moi."