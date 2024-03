Première Q2 pour Ocon : "On ne va pas dire que c'est un soulagement"

Pour la première fois de la saison, une Alpine est entrée en Q2. Lors des qualifications du Grand Prix d'Australie à Melbourne, Esteban Ocon est parvenu à accrocher la 14e place en Q1, avant de fermer la marche dans la deuxième partie de la séance. Une "petite victoire" dont il s'est d'abord réjoui à la radio en apprenant la nouvelle, mais à la suite de quoi il est très vite redescendu sur terre.

Le pilote tricolore retient néanmoins la ténacité de l'équipe d'Enstone alors que ce troisième week-end s'avère tout aussi pénible en performance pure que les deux précédents à Bahreïn puis en Arabie saoudite.

"Ça montre surtout qu'on ne lâche rien, que ce soit pour une 15e place ou pour être devant, il faut toujours essayer de progresser et c'est ce qu'on a fait", souligne-t-il au micro de Canal+. "On arrive à passer en Q2, on ne va pas dire que c'est un soulagement car ça ne l'est pas mais en tout cas, c'est une belle progression par rapport à la dernière qualif."

"Ça fait quand même du bien de voir que ce qu'on fait porte ses fruits, on arrive à maximiser le potentiel de la voiture. Aujourd'hui je pense que la voiture était au mieux de ce qu'elle a été cette saison. J'étais content de l'équilibre, mais maintenant on sait qu'il nous faut plus de performance pour entrer en Q3. On l'a vu sur cette Q2, où je n'arrive pas à améliorer plus."

Quinzième sur la grille de départ, Esteban Ocon ne s'emballe pas mais sait que l'Albert Park réserve parfois des courses à rebondissements, avec un maigre contingent à l'arrivée. "On va se battre, c'est serré, on a vu l'année dernière qu'il pouvait y avoir beaucoup d'abandons", rappelle-t-il. "Si on arrive au bout et qu'il se passe des choses, on ne sait jamais, on peut espérer."

Gasly sur le mauvais pignon

Pierre Gasly a été éliminé en Q1. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pierre Gasly, lui, s'est arrêté en Q1 mais estime qu'il avait les moyens de franchir également cet écueil. Déjà contraint à l'abandon à Djeddah, il a semble-t-il été une fois encore victime d'une boîte de vitesses récalcitrante et partira 17e.

"Je pense que tous les tours étaient bons", résume-t-il au micro de Canal+. "Le dernier tour, quand ça comptait, je n'ai pas pu rétrograder dans le premier virage et dans le virage numéro 6, donc au final je n'améliore pas dans le tour qui allait, et ce problème nous coûte les deux voitures en Q2. On aurait pu passer les deux ensemble. C'est sûr qu'il va falloir travailler et essayer de maximiser ce qu'on a : on sait que c'est difficile en termes de performance, et il faut maximiser ce qu'on a."

"Je pense que tout le week-end on a été un peu plus à l'aise avec les pneus mediums, donc pour la course on sait que, normalement, ça devrait aller un peu plus dans notre sens. Après, on va voir de là où on part, et on espère résoudre ce problème."