Ocon et Renault : 2020, la pire année pour s'intégrer ?

Touché par deux abandons mécaniques lors des trois derniers Grands Prix (au Mugello et au Nürburgring), Esteban Ocon a fait une croix sur des points précieux pour lui comme pour Renault. Pendant ce temps, son coéquipier Daniel Ricciardo a rempli l'objectif tant attendu de décrocher enfin un podium, et l'écart entre les performances des deux hommes a commencé à faire parler. Sur le plan comptable, le Français accuse ainsi pas moins de 42 points de retard sur l'Australien, un bilan douloureux même si son ampleur peut s'expliquer par certains phénomènes.

Le principal d'entre eux selon Ocon reste la singularité de ce championnat 2020. Privé de volant l'an dernier et cantonné à un rôle de réserviste chez Mercedes, le Normand aurait aimé bénéficier du déroulement classique d'une saison pour s'adapter à sa nouvelle écurie. Crise du coronavirus oblige, tout a été chamboulé, et avec la mise en place d'un calendrier plus ramassé et intense que jamais, le processus d'apprentissage en a pris un coup.

"Daniel fait un travail impressionnant cette année", remarque Ocon. "C'est naturellement sa deuxième année avec l'équipe et il s'est intégré, il connaît beaucoup mieux l'écurie. C'était une bonne année d'apprentissage pour moi, pour apprendre à connaître les gens avec lesquels je travaille. Ces choses-là prennent du temps et j'étais aussi hors de la compétition l'an dernier donc ça a pris un peu plus de temps dans une saison où tout est très condensé et où il n'y a pas beaucoup de temps pour travailler entre les Grands Prix. Tout est allé très vite. On a l'impression que ça fait un bail que nous sommes allés en Autriche, mais ça ne fait que trois mois. C'est une saison folle mais je suis de plus en plus fort à chaque Grand Prix."

À six reprises dans les points depuis le début de l'exercice, avec pour meilleur résultat une cinquième place à Spa-Francorchamps, Ocon ne doute pas de ses capacités à terme. "C'était serré avec Daniel en qualifications au Nürburgring, j'étais bien là mais j'ai le sentiment qu'il fait un travail extrêmement costaud cette année", insiste-t-il. "Ça me pousse à faire mieux et j'espère pouvoir également l'aider à signer de belles performances lors des derniers Grands Prix."

Pour gagner en régularité, le pilote tricolore a évidemment besoin d'une mécanique qui ne le trahisse plus. Sur ce point, il fait pourtant contre mauvaise fortune bon cœur, admettant les aléas du métier tout en soulignant que les récents abandons sont sans doute intervenus dans les pires moments, puisque sur des tracés où la R.S.20 se montrait performante.

"Ce genre de choses arrive en sport automobile, malheureusement", constate-t-il froidement. "C'est arrivé lorsque nous étions en bonne position pour marquer de gros points. Alors il est certain qu'il nous manque quelques bons résultats. J'étais en passe de faire un top 5 au Nürburgring. Mais nous travaillons dur sur la fiabilité et elle était bonne en début d'année. Bien sûr il s'est passé des choses récemment, mais dans l'ensemble, notre package est plutôt costaud et les performances ont énormément progressé depuis le début de la saison. Même si j'ai abandonné, c'était génial de voir Daniel réussir à placer la voiture sur le podium. C'était un soulagement pour toute l'équipe, ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas fait de podium. Ce serait génial d'en vivre davantage en cette fin de saison, et je vais essayer d'y arriver de mon côté."