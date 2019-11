Ocon chez Renault dès décembre, avec la bénédiction de Mercedes

Occupant le poste de pilote de réserve Mercedes cette saison, Esteban Ocon va mener à bien cette tâche jusqu'au dernier Grand Prix, à Abu Dhabi, même s'il est tenu à l'écart des informations les plus importantes par la marque à l'étoile. Cependant, cette dernière a autorisé son protégé (sous contrat jusqu'à fin 2019) à intégrer sa prochaine écurie, Renault, dès le lendemain de cette ultime course de l'année, en vue des essais qui auront lieu le mardi et le mercredi.

Septembre 2019 : Ocon va être progressivement écarté par Mercedes

Ocon, qui connaît l'équipe pour y avoir été pilote d'essais en 2016, va donc se refamiliariser avec la structure d'Enstone et prendre le volant de la Renault R.S.19 sur le circuit de Yas Marina, aux côtés de son nouveau coéquipier, Daniel Ricciardo.