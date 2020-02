Ocon : Un changement "radical de philosophie, de look" de la Renault

De retour en Formule 1 après une année d'absence, Esteban Ocon débarque au sein d'une écurie Renault au bilan contrasté sur les dernières saisons et qui aura pour objectif de retrouver sa progression sans se fixer de buts trop ambitieux, retenant les leçons d'une campagne 2019 décevante. Malgré cette déception et le sentiment que le Losange est loin de pouvoir rivaliser avec les structures du top 3, le Français arrive avec "un bon état d'esprit", comme il l'a expliqué lors de la conférence pour le lancement de la saison du constructeur d'Enstone et Viry-Châtillon, à Paris ce mercredi.

"Honnêtement je suis excité de revenir. Il se passe quelque chose dans l'équipe qui est intéressant. Déjà il y a beaucoup de changements dans l'équipe depuis que je suis arrivé, tout a changé. Mais surtout c'est la première fois que je vois les ingés course aussi excités, car il y a beaucoup de changements sur la voiture, là vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu grand-chose de la voiture, juste une couleur. Ce que vous allez voir est assez intéressant, il y a de gros changements. Je pense que l'on est l'une des équipes qui a le plus changé."

Beaucoup de changements qui n'ont donc pas encore pu être mesurés puisque Renault n'a dévoilé que des aperçus 3D d'une monoplace avec une livrée quasiment entièrement noire. "Ça fait peut-être quatre ans qu'il n'y a pas eu un changement aussi radical de philosophie de voiture, de look, chez Renault", assure Ocon. "Ils sont assez excités de voir ce que ça va donner, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça marchera très bien. Tout ce qu'on voit ce sont les résultats de la soufflerie, mais je fais toujours attention avec ça. Il faut poser la voiture en piste et voir. Mais c'est sûr qu'elle est bien différente. Dire que l'on part de la même base, oui, mais pas vraiment..."

Alain Prost, directeur non exécutif de Renault, a d'ailleurs expliqué : "Pour être vraiment clair, le fait d’avoir une voiture 2019 pas géniale est compliqué car on ne pouvait pas refaire une voiture en 2020 pour en refaire une autre en 2021. Je pense que tout le monde le comprend très bien. Donc c’est une optimisation 2019, une philosophie aéro différente, et pas mal de modifications mécaniques au niveau de la suspension, etc."

"Un domaine dans lequel on ne peut pas juger, c’est ce qu’on appelle la stabilité aéro. L’an dernier, il y a des courses où l’on perdait trois à quatre dixièmes dans certains virages. On n’a jamais pu corriger ça et ce n’est pas chiffrable. Donc on va voir quelle va être la bonne surprise. [Ocon] nous donne pas mal d’infos, des petites choses qui font que l’on avance. Aujourd’hui tout est dans le souci du détail, c’est très important. Il en donnera encore plus quand il mettra les fesses dans la voiture."

Ocon a ramené des choses de "Mercedes, Force India, Manor et du DTM"

Un apport confirmé par Ocon lui-même. "Moi je suis arrivé et j'ai confirmé beaucoup de choses [qui n'allaient pas], et il y a d'autres choses que j'ai rajoutées. L'équipe était sûre que c'était à ces endroits là qu'il fallait progresser. J'ai ramené encore d'autres choses à l'équipe pendant l'hiver et du coup j'étais vraiment impliqué dans le développement de cette voiture. J'espère qu'on aura réussi à faire fonctionner tout ça, et si c'est le cas ça devrait être beaucoup mieux."

"J'ai ramené des choses de mon expérience, pas qu'avec Mercedes, de mon expérience globale techniquement, de ce que j'ai vu dans le passé, avec Force India, avec Manor même si ça peut paraître bizarre, en DTM. Il y a beaucoup de choses que l'on peut ramener. Il y a des choses techniques qui peuvent aider et j'ai donné tout ce que je pouvais, dans des limites raisonnables."

"Ça peut être des choses techniques, beaucoup moins sur l'aspect organisation, car l'équipe a eu beaucoup de changements et ils ont l'air de marcher car la dynamique est très bonne. Quand je suis arrivé après les tests d'Abu Dhabi et qu'on a eu des meetings c'était beaucoup des choses techniques."

Propos recueillis par Léna Buffa

