Ocon scotché en Q1 par le drapeau jaune de Sainz

Après un début de week-end plutôt discret, pour ne pas dire difficile, on pouvait s'attendre à observer Alpine dans le dur ce samedi en qualifications. Néanmoins, voir Esteban Ocon se faire sortir dès la Q1 n'était certainement pas attendu. Et en performance pure, cela n'aurait d'ailleurs pas dû arriver. Le Français a en fait payé le prix fort d'une première tentative imparfaite, puis d'une seconde entravée par la présence d'un drapeau jaune, qui a d'ailleurs piégé de la même manière Sebastian Vettel.

Bilan, une triste 16e place et une position lointaine sur la grille de départ, qui rendra la course particulièrement compliquée pour lui. C'est forcément déçu qu'Ocon s'est présenté devant la presse après son élimination, mais sans colère, laissant davantage place à une forme de fatalité ainsi qu'à l'espoir d'un lendemain meilleur. Néanmoins, il regrette un scénario qu'il a déjà connu plusieurs fois en fin de saison dernière.

"On a attrapé le drapeau jaune de Carlos Sainz en sortie du virage 8, du coup je n'ai pas pu accélérer à fond en sortie, j'ai dû lâcher et respecter la règle, forcément", explique-t-il au micro de Canal+. "Donc on a bien perdu une demi-seconde, ce qui nous faisait passer largement en Q2." Cette demi-seconde théorique l'aurait en effet placé aux alentours de la 13e place en Q1. Mais il n'en a rien été, mettant à terre le travail de fond visiblement rassurant qui avait été mené lors des trois séances d'essais libres.

"On avait très bien travaillé pendant les séances d'essais, on avait bien fait progresser la voiture, on pensait vraiment qu'il y avait pas mal de performance à tirer dans cette qualif, donc c'est dommage", déplore Esteban Ocon. "Je suis très déçu. Ça fait quelques séances que je me chope ce petit drapeau jaune, c'est comme ça. Demain il faudra remonter, on va tout faire pour remonter dans les points."

Le pilote normand sait également que s'il s'est retrouvé dans cette situation, c'est aussi parce qu'il n'a pas été suffisamment efficace lors de son premier run de la séance. "Dans la première tentative, j'ai eu un petit blocage, qui m'a fait perdre un peu de temps", confesse-t-il. "Il y avait tout pour se rattraper sur la deuxième, mais ça ne passe pas, c'est comme ça."

L'A521 en avait indéniablement les moyens, puisque Fernando Alonso a accédé à la Q3, où il a signé un chrono qui lui permettra de s'élancer dimanche depuis la neuvième position sur la grille de départ.