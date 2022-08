"Triste de voir Alonso partir", Ocon garde foi en Alpine

Spectateur d'une drôle de situation, Esteban Ocon a appris avec une surprise non feinte le départ de Fernando Alonso pour Aston Martin, annoncé au lendemain du Grand Prix de Hongrie. Le Français ne souhaite pas "commenter sa décision" mais la regrette, rappelant le travail mené par le binôme au sein de l'écurie Alpine depuis l'an dernier.

"Je pense que tout le monde a été surpris dans le paddock, non ?", a confié Esteban Ocon ce jeudi dans le paddock de Spa-Francorchamps. "C'est triste de voir Fernando partir. J'ai beaucoup apprécié travailler avec lui et on va évidemment poursuivre ce travail jusqu'à la fin de l'année. J'ai de bonnes relations avec lui. Il y a un bon état d'esprit dans l'équipe. Et jusqu'à présent, ça a bien marché, on est quatrième chez les constructeurs, je suis huitième du championnat, et c'est mon meilleur début de saison. On a encore beaucoup à faire avant son départ, mais c'est triste de voir une légende comme lui quitter l'équipe."

Le pilote tricolore explique avoir découvert la nouvelle comme tout le monde le lundi matin : "Juste le communiqué de presse, et puis il m'a envoyé un texto pour me dire que j'allais lui manquer ! Mais c'est tout ce que j'ai appris."

Ce départ, même s'il l'attriste, ne l'inquiète toutefois pas en ce qui concerne le potentiel de l'écurie d'Enstone, qu'il juge toujours très fort et qu'il voit se matérialiser par une progression continue.

"Je ne suis personne pour commenter sa décision", insiste Esteban Ocon. "Il doit y avoir des raisons derrière ça. Mais oui, clairement, on est sur la bonne voie, on progresse. Ici, par exemple, on a un plancher évolué, l'arrière de la voiture a évolué aussi. Et il y a encore plein de choses à venir cette année. Donc on va vraiment dans la bonne direction. Pour le moment, on progresse. On se bat contre McLaren. Bien sûr, devant nous il y a encore le top 3, mais ça va dans la bonne direction. De mon côté, je suis content de ça, de ce qui se passe."

Piastri "mérite d'être en Formule 1"

Reste à savoir avec qui Esteban Ocon fera équipe l'année prochaine. Sur le papier, Alpine a officialisé la promotion d'Oscar Piastri, mais l'Australien se serait mis d'accord avec McLaren auparavant, provoquant un imbroglio qui pourrait mettre encore plusieurs semaines à se décanter.

"Je ne connais pas la situation. Je ne sais pas où ça va mener", prévient Esteban Ocon. "Je sais qu'Oscar est dans le simulateur aujourd'hui, il va poursuivre ses engagements avec nous jusqu'à la fin de l'année. Il nous a aidés à développer la voiture dans le simulateur, il a été avec nous toute l'année. Ce que je sais, évidemment, c'est qu'il mérite d'être en Formule 1. Où ce sera ? Ce n'est pas à moi de le dire, je ne sais pas."

À la tête d'Alpine, Otmar Szafnauer a déjà désigné le Normand comme le futur leader naturel de l'équipe, responsabilité qu'il endossera avec plaisir tout en en relativisant l'étiquette.

"De toute façon il n'y a pas de leader, pas de numéro 1 ou de numéro 2", tranche-t-il. "Ça ne fonctionne plus comme ça dans les équipes. On a un statut égal. Et c'est stipulé dans les contrats, comme toujours. Mais c'est important pour moi, avec l'expérience que j'ai désormais, que peu importe qui est à mes côtés, je garde ma manière de travailler et je sois performant. Parce que normalement, celui qui arrive dans une nouvelle équipe a le temps de s'adapter. Et il faut que la voiture soit performante. Mais je suis certain que l'équipe fera le bon choix et trouvera le bon pilote pour être à mes côtés."

Propos recueillis par Adam Cooper