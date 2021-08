Ocon et Vettel reprimandés après le GP de Hongrie

Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz et Lance Stroll ont été convoqués par les commissaires pour une violation de la procédure d'avant-course décrite par le directeur de course, Michael Masi. Ils n'ont pas retiré leurs t-shirts comme demandé avant l'hymne national, ce qui est contraire aux directives énoncées dans ses notes.

Vettel a choisi de porter un t-shirt aux couleurs de l'arc-en-ciel avec les mots "Same Love" sur la grille, après avoir porté des chaussures arborant un drapeau arc-en-ciel jeudi dans le cadre de la dénonciation de la loi hongroise anti-LGBTQ+, un sujet sur lequel il s'est également exprimé.

Vettel n'a pas retiré ce t-shirt pour l'hymne national, tandis que Stroll, Bottas et Sainz ont également gardé leurs t-shirts We Race As One qu'ils portaient lors du message de solidarité de la F1 quelques minutes plus tôt.

Les quatre pilotes ont rencontré les commissaires et ont reçu une réprimande non liée au pilotage pour avoir enfreint l'Article 12.2.1.i) du Code Sportif International de la FIA, qui concerne "le manquement à suivre les instructions des officiels compétents pour le déroulement sûr et ordonné de l'événement".

Les communiqués précisent que les pilotes ont déclaré avoir "oublié d'enlever le t-shirt WRAO à temps pendant l'hymne national en raison de la pluie qui commençait à tomber". La même formulation a été utilisée dans le bulletin concernant Vettel, même s'il ne portait pas de t-shirt We Race As One pour l'hymne national.

Vettel a parlé sur Sky Sports de la convocation avant la décision des commissaires, en supposant qu'elle concernait le t-shirt, mais a précisé qu'il referait la même chose. "J'ai entendu dire que c'est parce que j'ai laissé mon t-shirt pour l'hymne national", a déclaré Vettel. "Je serais heureux s'ils me disqualifiaient. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Je le referais."

Le vainqueur, Esteban Ocon, a également reçu une réprimande après la course pour ne pas avoir garé sa voiture dans le parc fermé, abandonnant au contraire son Alpine au bout de la voie des stands. "Pendant l'audience, Ocon a expliqué qu'il avait manqué l'entrée des stands et qu'il avait pensé que le meilleur endroit pour s'arrêter serait près de la sortie des stands", ont écrit les commissaires.

"Il s'est excusé et a confirmé qu'il serait plus prudent la prochaine fois. Les commissaires ne considèrent pas cela comme une violation du règlement du parc fermé. Ocon n'a pas suivi les instructions du directeur de course cependant et donc une pénalité comme indiqué ci-dessus est appropriée."