Ocon : La victoire a enlevé de la pression à Alpine

Voilà plus de sept ans qu'Alpine F1 Team n'avait pas remporté la moindre victoire en Formule 1 lorsqu'Esteban Ocon a mis fin à cette période de vache maigre, lors d'un Grand Prix de Hongrie marqué par un double carambolage au départ mais lors duquel le Français n'a commis aucun faux-pas lorsqu'il s'est retrouvé en tête de la course.

Il s'agissait évidemment d'un moment marquant, à la fois pour le pilote et l'écurie tricolores. "Je suis content que nous ayons obtenu ça pour l'équipe", déclare Ocon. "C'est la première victoire depuis le retour de Renault [en 2016, ndlr] dans la nouvelle ère de la Formule 1, alors la prochaine fois que nous serons dans cette position – bientôt, j'espère – nous saurons ce que ça fait. Nous n'avons plus autant de pression : nous pouvons juste faire notre travail et accomplir ça."

"Personnellement, je continue de travailler de la même manière qu'avant. Les gars que j'ai autour de moi, bien sûr, étaient vraiment contents d'avoir remporté cette victoire, c'est la première pour beaucoup d'entre eux, mais nous voulons vivre davantage de ces moments, ce n'est pas le dernier. Nous savons qu'un long chemin et beaucoup de travail nous attendent, mais la sensation est évidemment bonne, et je suis fier d'avoir vécu ça avec des gens si talentueux."

Si Pierre Gasly et son AlphaTauri étaient régulièrement plus véloces que les pilotes Alpine, ces derniers ont en tout cas su saisir les opportunités qui se présentaient à eux, avec cinq arrivées dans le top 5 à leur actif. "C'est vraiment ce que nous voulions faire", se satisfait Ocon. "Nous savions que nous n'avions pas la voiture la plus rapide, nous n'avions pas le package le plus rapide globalement pour nous battre à l'avant, mais dès qu'il y avait une opportunité, nous avons su la saisir : le Qatar, l'Arabie saoudite, Budapest, presque Sotchi pour Fernando."

"Nous voulions être à notre meilleur niveau opérationnellement, et c'est ce que nous avons fait [en 2021]. Je pense que nous pouvons en être fiers, car cela signifie que quand nous aurons une voiture rapide, nous pourrons nous battre avec les meilleures voitures et les meilleures écuries sans avoir peur."

Laurent Rossi et Esteban Ocon sur le podium

Le son de cloche est similaire du côté de Laurent Rossi, PDG d'Alpine, qui estime que la victoire en Hongrie, aussi savoureuse fût-elle, n'était pas plus importante que l'ensemble des autres résultats signés en 2021.

"C'était évidemment un grand moment de la saison, qui récompensait le bon travail accompli", admet Rossi. "Mais je dirais – et cela surprend tout le monde – que c'était encore plus le cas des [20] courses dans les points, ou de la troisième et la cinquième places [au Qatar] – c'était un résultat solide il y a quelques semaines – voire de la quatrième position d'Esteban [à Djeddah]. Ce sont plutôt l'amélioration progressive, l'apprentissage constant et la progression constante de l'équipe qui sont de bon augure pour l'avenir et pour la marque."

"Cette victoire est super, ne vous méprenez pas. Mais elle a été obtenue dans des circonstances particulières. Nous l'avons saisie pendant 65 tours, elle était donc méritée. Mais dans des circonstances normales, comme lors des dernières courses, je suis très confiant et fier de l'équipe. C'est tout aussi important que la victoire."

Propos recueillis par Jonathan Noble