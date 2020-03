Officiel - Les GP de Bahreïn et du Vietnam sont reportés

Le nouveau coronavirus a déjà atteint 138 000 personnes et fait 5000 morts dans le monde entier, incitant un grand nombre de championnats sportifs majeurs à annuler ou reporter leurs compétitions.

Le Grand Prix d'Australie a été maintenu le plus longtemps possible, mais la situation est devenue intenable à la suite du retrait de l'écurie McLaren, dont l'un des membres a contracté le COVID-19, ainsi que dans un contexte où de nombreux gouvernements prennent des mesures drastiques pour éviter les rassemblements.

Le Grand Prix de Bahreïn était justement censé se dérouler à huis clos en raison de cette pandémie ; il n'aura finalement pas lieu à la date prévue, pas plus que la première édition du Grand Prix du Vietnam à Hanoï. Bahreïn et le Vietnam comptent respectivement 210 et 44 cas de coronavirus, sans le moindre décès.

"Nous avons tenu des discussions continues avec la F1 et la FIA ces dernières semaines, alors qu'évoluait la situation du COVID-19 au niveau mondial", déclare Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa, PDG du Circuit International de Bahreïn. "La décision mutuelle de reporter la course est la bonne, compte tenu des dernières nouvelles et de la priorité majeure qu'est la protection de la santé de tous. Nous allons travailler étroitement avec nos partenaires de la F1 et de la FIA pour surveiller la situation mondiale et espérons pouvoir accueillir la F1 plus tard dans l'année, le moment venu."

Jake Dennis et David Coulthard avec le drapeau vietnamien

"Reporter les Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam était la seule décision possible compte tenu de toutes les informations dont nous disposons actuellement", confirme Jean Todt, président de la FIA. "Nous continuons de nous appuyer sur les conseils de l'Organisation mondiale de la Santé et des gouvernements, et allons travailler avec eux lors de cette période imprévisible pour protéger les fans, les concurrents et toute la communauté du sport automobile."

Étonamment, le communiqué de la Formule 1 évoque un début de saison "en Europe fin mai", ce qui laisse entendre que les Grands Prix des Pays-Bas, d'Espagne, voire de Monaco devraient être reportés également. La première manche de l'année pourrait ainsi avoir lieu à Bakou début juin, comme nous l'évoquions ce matin.

"La situation mondiale concernant le COVID-19 est évolutive et très difficile à prédire", souligne Chase Carey, président de la Formule 1. "Il est juste que nous prenions le temps d'évaluer la situation et de prendre les bonnes décisions. Nous prenons celle-ci avec la FIA et nos promoteurs afin d'assurer la sécurité de chacun en Formule 1 et de nos fans."

