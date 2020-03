Officiel - McLaren se retire du Grand Prix d'Australie !

McLaren Racing a confirmé ce soir à Melbourne s'être retiré du Grand Prix d'Australie de Formule 1 2020, suite au test positif d'un membre de l'équipe pour le coronavirus.

"Le membre de l'équipe a été testé et s'est isolé dès qu'il a commencé à présenter des symptômes et sera désormais soigné par les autorités sanitaires locales", a fait savoir le communiqué publié par l'équipe ce jeudi.

L'équipe s'est préparée à cette éventualité et a "mis en place un soutien continu pour son employé qui va maintenant entrer en période de quarantaine". McLaren coopère avec les autorités locales compétentes pour les aider dans leurs enquêtes et analyses.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, et Andreas Seidl, directeur de l'équipe McLaren F1, ont informé la Formule 1 et la FIA de la décision ce soir, heure de Melbourne. La décision a été prise sur la base d'un devoir de diligence non seulement envers les employés et les partenaires de McLaren F1, "mais aussi envers les concurrents de l'équipe, les fans de Formule 1 et les parties prenantes de la F1 au sens large."

Il demeure peu d'incations à l'heure actuelle sur ce que ce retrait signifie pour la tenue de l'événement, après que Ross Brawn ait indiqué, avant d'arriver à Melbourne, qu'il n'était pas envisageable de réaliser une course comptant mathématiquement pour le championnat sans la présence de l'intégralité des équipes.

"Suite au résultat du test sur un membre de l'équipe McLaren, la Formule 1 et la FIA ont été en contact étroit avec eux sur leur décision et ont coordonné avec toutes les autorités compétentes sur les prochaines étapes. Notre priorité est la sécurité des fans, des équipes et de tout le personnel de la course", s'est contenté de déclarer un porte-parole de la FOM à notre correspondant présent à Melbourne.

Avec Adam Cooper