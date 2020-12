Officiel - Yuki Tsunoda chez AlphaTauri en 2021

C'était le secret le moins bien gardé du paddock : Yuki Tsunoda va faire ses débuts en Formule 1 en 2021 avec la Scuderia AlphaTauri. Très impressionnant cette saison en Formule 2 pour sa deuxième campagne en Europe seulement, la deuxième au-dessus du niveau F4 également, le petit Japonais a pris la troisième place dans l'antichambre de la Formule 1. Il était le meilleur rookie, remportant trois victoires et signant surtout quatre pole positions – seuls Charles Leclerc et George Russell ont fait mieux pour leurs débuts dans la discipline depuis la création du GP2.

Ces performances ont convaincu Red Bull de donner sa chance au pilote nippon de 20 ans chez AlphaTauri dès la saison prochaine, malgré sa faible expérience. Exit Daniil Kvyat, qui se retrouve encore une fois éjecté par la marque au taureau après une saison en demi-teinte ; c'est Tsunoda qui épaulera Pierre Gasly en 2021.

"Comme la plupart des pilotes de course, mon objectif a toujours été de courir en Formule 1 ; je suis donc très content de cette nouvelle", déclare l'intéressé. "Je souhaite remercier la Scuderia AlphaTauri, Red Bull et le Dr Marko de m'avoir donné cette opportunité, et bien sûr tout le monde chez Honda pour tout leur soutien jusqu'à présent dans ma carrière, me donnant de très bonnes opportunités de courir en Europe. Je dois également remercier les écuries avec lesquelles j'ai couru jusque-là, particulièrement Carlin, avec qui j'ai tant appris cette année. Je suis conscient que je vais porter sur mes épaules les espoirs de nombreux fans de F1 japonais l'an prochain et je ferai de mon mieux pour eux également."

Directeur de la Scuderia AlphaTauri, Franz Tost ajoute : "Cela fait un moment que Red Bull suit la carrière de Yuki, et je suis sûr qu'il sera un grand atout pour notre équipe. Cette année, en Formule 2, nous l'avons vu démontrer le bon mélange d'attaque en piste et de compréhension technique. Lors des essais à Imola en novembre, où il a piloté notre voiture 2018, ses chronos étaient très réguliers sur une simulation de course, il a progressé au fil de la journée et a donné à nos ingénieurs un feedback utile. De plus, son intégration auprès des ingénieurs Honda a été simple, ce qui aide forcément."

"Aux essais d'Abu Dhabi cette semaine, il a prouvé apprendre rapidement et être prêt à passer en Formule 1." Des essais où Helmut Marko, conseiller sportif de Red Bull, a fait part de son enthousiasme à Motorsport.com : "Je l'adore ! Sa vitesse, sa manière de dépasser, mais aussi la rapidité avec laquelle il apprend à prendre soin des pneus. Tout ça."

Tsunoda deviendra le 21e Japonais engagé pour un Grand Prix de Formule 1, mais ils ne sont que sept à avoir marqué des points et trois à être montés sur le podium : Aguri Suzuki, Takuma Sato et Kamui Kobayashi. Le pays du Soleil-Levant était sans représentant en catégorie reine depuis le départ de ce dernier fin 2014.