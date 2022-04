Onzième, Albon est aussi heureux qu'en Australie

Certes, Williams quitte Imola sans avoir marqué de points et en voyant Aston Martin prendre une avance de quatre unités dans le match pour la neuvième place du championnat, mais l'équipe britannique n'a pas été ridicule. Alexander Albon a notamment été l'auteur d'une belle remontée, transformant une vingtième place sur la grille de départ du sprint de samedi en une onzième après l'application de la pénalité d'Esteban Ocon à l'arrivée du Grand Prix du dimanche.

Le tournant dans la course du Thaïlandais s'est produit en début d'épreuve, Williams ayant été l'une des premières équipes à s'arrêter au stand pour troquer les pneus intermédiaires pour des gommes slicks. Un pari gagnant, puisqu'Albon s'est ensuite retrouvé devant Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Le pilote Williams s'est donc réjouit de ce nouveau bon choix stratégique qui, même s'il n'a pas aussi bien payé qu'à Melbourne, a la même saveur.

"Pour être honnête, je suis très heureux [du résultat], il fait autant de bien que [le point] à Melbourne", a assuré Albon. "Nous avons maximisé ce que nous pouvions faire. Avec notre rythme, nous avons dépassé quelques voitures sur la piste et une fois qu'elles ont été plus rapides que nous, nous avons résisté. Nous avions une configuration à faible appui ce week-end, ce qui n'est pas amusant pour les autres mais, pour nous, cela nous a permis de rester devant."

"Ce sont des choses comme ça, nous n'avons pas la voiture la plus rapide mais nous tirons le meilleur parti de nos opportunités et je sens que c'est dommage d'avoir manqué les points pour une place. Mais cela montre simplement que nous saisissons des opportunités et que nous faisons les choses différemment. Nous avons presque réussi à le refaire."

Albon a eu fort à faire avec deux vainqueurs de Grand Prix dans ses rétroviseurs

Mais une fois devant ces deux pilotes, au volant de voitures plus rapides, Albon s'est retrouvé dans l'inconfortable position du chassé. D'abord protégé par l'absence de DRS, compte tenu du départ donné sur piste humide, le pilote Williams a dû passer les derniers tours avec la possibilité pour ses adversaires d'activer le système de réduction de traînée en ligne droite. Peut-être Albon aurait-il souhaité que l'intégralité de la course se fasse sans DRS ?

"Non, pour être honnête, je voulais que [le DRS] arrive plus tôt", a-t-il répondu. "Pendant six ou sept tours, j'étais beaucoup plus rapide que les voitures de devant et je savais qu'avec notre niveau d'appui, nous pouvions les dépasser directement avec le DRS. Ça m'a frustré que [l'activation] ait pris du temps mais, évidemment, quand [le DRS] est arrivé, j'ai pensé tout l'inverse !"

Alors qu'Albon continue de prendre ses marques chez Williams, ses récents résultats sont pour lui une excellente source de motivation. "Je me sens plutôt bien, je me sens vraiment à l'aise avec la voiture. J'ai énormément de confiance au volant. Peu importe les conditions, je sens que je peux directement attaquer et je me sens bien. Donc j'espère que nous pourrons continuer à travailler là-dessus. Je me familiarise encore avec la voiture, je cherche encore la meilleure manière de la piloter, de la régler. Mais, pour l'instant, c'est un bon début. Évidemment, une fois que nous mettrons à jour la voiture, j'espère que nous pourrons faire le prochain pas vers le milieu de grille", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Luke Smith