Piastri : "On avait dit à Alpine que je n'allais pas rester"

Dans l'affaire Piastri, deux versions des faits s'affrontent, et celle qu'Oscar vient de livrer au site officiel de la Formule 1 est édifiante. Il y a un mois, prise de court par le départ de Fernando Alonso à destination d'Aston Martin, l'écurie Alpine titularisait son pilote de réserve, mais ce dernier a immédiatement démenti l'information.

Il s'avère qu'Oscar Piastri avait signé avec McLaren dès le 4 juillet en vue des saisons 2023 et 2024, n'ayant alors pas la possibilité d'être promu à Enstone, et l'intéressé affirme avoir informé l'équipe de son départ bien avant l'annonce fatidique.

"Ma décision a été prise bien avant [le départ d'Alonso], ce qui a sûrement rendu l'annonce d'Alpine encore plus déroutante et contrariante, car nous avions dit à l'équipe que je n'allais pas rester", indique Piastri. "C'était navrant, car l'annonce était fausse et m'a privé de l'opportunité de dire un véritable au revoir à tout le monde à Enstone. J'ai passé deux ans et demi dans l'écurie, et que le reste de l'équipe apprenne mon départ de cette manière était affligeant. Je n'ai toujours pas eu l'opportunité de dire au revoir, et c'est quelque chose que je veux faire pour montrer ma gratitude à tous les hommes et toutes les femmes d'Enstone."

Le week-end dernier, Otmar Szafnauer confiait sa perplexité quant à la réaction de Piastri lorsqu'il lui a annoncé personnellement sa promotion. "Je l'ai dit à Oscar avant que l'annonce ne soit faite", a raconté le directeur d'équipe. "Il se trouve qu'il était dans le simulateur, alors je suis allé le voir, il était souriant et reconnaissant. On a très rapidement publié le communiqué de presse."

Oscar Piastri

D'un point de vue factuel, les deux parties sont d'accord sur le déroulement des événements, mais le contexte apporté par Piastri change la manière dont ils peuvent être interprétés : "C'était un épisode étrange et franchement contrariant. Cela a été fait publiquement devant certains membres de l'équipe qui n'étaient pas au fait de la situation, et je ne voulais pas faire un esclandre devant eux. Une fois que nous avons été en privé, j'ai dit à Otmar quelle était notre position, dont il avait été informé plusieurs fois auparavant. J'ai été très surpris que cette annonce soit faite."

Alpine a ensuite publié ce fameux communiqué de presse, auquel Piastri a répondu par un tweet cinglant conclu par une phrase sans équivoque : "Je ne roulerai pas pour Alpine l'an prochain." Le jeune Australien déplore avoir été privé d'un moment marquant de son existence.

"C'était le plus grand moment de ma carrière, et probablement de ma vie, à ce jour. Qu'il fasse l'objet d'une fausse annonce, c'est quelque chose que mon management et moi avons trouvé impératif de corriger. Il y avait aussi des conséquences juridiques potentielles si nous ne démentions pas l'annonce. L'intention n'était pas que [le démenti] soit acerbe, ou quoi que ce soit d'autre que factuel. La dernière phrase était assez ferme, mais la décision du CRB montre qu'elle n'était qu'un fait", conclut-il. Le Conseil de Reconnaissance des Contrats de la FIA a en effet donné raison à McLaren, qui disposera bien des services de Piastri lors des deux prochaines années.

