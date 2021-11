Oscar Piastri nommé réserviste d'Alpine pour 2022

Leader du championnat de Formule 2 à deux manches du terme de la saison, Oscar Piastri s'est récemment retrouvé au centre des attentions. L'Australien, membre de l'académie Alpine, sera le pilote de réserve de l'écurie française de F1 en 2022, pour suppléer les titulaires que seront Fernando Alonso et Esteban Ocon.

Si le nom de Piastri a beaucoup été cité ces dernières semaines, c'est parce qu'il a un temps semblé en position d'être le futur équipier de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo. Toutefois, sa candidature n'effaçait pas celle de celui qui figure désormais comme le favori au baquet de la structure gérée par Sauber, à savoir Guanyu Zhou. L'annonce de l'identité du pilote qui doit occuper ce dernier baquet disponible sur la grille de la campagne 2022 a été évoquée pour l'après GP de São Paulo par Frédéric Vasseur et ne semble plus qu'une question d'heures.

Champion de Formule Renault Eurocup en 2019 puis de F3 en 2020 lors de sa première saison, Piastri mène donc le classement de la F2, là encore pour sa première saison, où il a signé trois poles, trois victoires et un total de sept podiums. Avec deux manches restantes et 36 points d'avance sur Zhou, il s'avance évidemment en favori avant la dernière ligne droite de la campagne. Or, un titre l'empêcherait de pouvoir prétendre à une nouvelle saison dans l'antichambre de la F1.

Dans le cadre de son rôle, Alpine a annoncé qu'il bénéficierait d'un "programme d'essais complet pour poursuivre sa préparation et son entraînement en vue d'un futur baquet en Formule 1".

"Je suis très heureux de rejoindre Alpine F1 Team en tant que pilote de réserve", a déclaré Piastri. "J’ai hâte d’être beaucoup plus impliqué dans l’équipe et de contribuer à ses objectifs la saison prochaine. Ce rôle est la prochaine étape vers mon but, à savoir une place de titulaire en 2023. C’est très excitant."

"J’ai démontré ce dont je suis capable ces deux dernières années en formules de promotion et je me sens désormais prêt pour la Formule 1 grâce à mon expérience acquise lors des week-ends de course. Nous allons mettre en place un important programme d’essais afin de poursuivre mon développement et parfaire ma préparation pour un volant."

"Je suis extrêmement reconnaissant envers Alpine pour son soutien. Nous avons connu deux très belles campagnes ensemble à l’Academy et je les remercie pour leur confiance dans cette nouvelle étape en vue d’un avenir encore plus radieux. Mon objectif maintenant est de terminer ma saison en Formule 2 de la meilleure façon possible avec Prema et je suis impatient de retrouver ma voiture pour attaquer en piste !"

Quant au PDG d'Alpine, Laurent Rossi, il a ajouté : "Le talent naturel d’Oscar est évident et nous nous sentons donc fiers et privilégiés de l’avoir dans notre équipe en tant que pilote de réserve à partir de l’année prochaine. Oscar a non seulement les compétences nécessaires en piste, comme il l’a démontré ces deux dernières années en formules de promotion, mais aussi une maturité et un sang-froid qui le distinguent véritablement des autres. Il a été un véritable atout pour Enstone en contribuant au programme du simulateur et des essais, et je suis convaincu que cela sera encore plus le cas dans son nouveau rôle."

"La prochaine étape sera d’assister régulièrement aux Grands Prix pour qu’il s’intègre pleinement à l’équipe de course et apprenne ce que l’on attend d’un pilote de F1 afin d’être fin prêt lorsque l’occasion se présentera. De plus, nous attendons avec impatience la contribution et l’expertise d’Oscar pour faire avancer l’écurie en 2022. Sa promotion souligne le succès de l’Alpine Academy et sa position en tant que l’un des meilleurs programmes pour jeunes pilotes en sport automobile. Nous avons hâte de voir nos espoirs continuer à s’épanouir ces prochaines années."