Otmar Szafnauer quitte Aston Martin

De Force India à Aston Martin en passant par Racing Point, Otmar Szafnauer aura mené la structure de Silverstone à travers de nombreux moments clés, mais l'histoire est désormais terminée entre les deux parties. Le directeur d'équipe de l'écurie, qui faisait partie de son management depuis son arrivée en octobre 2009, s'en va après plus d'une décennie de bons et loyaux services.

Précédemment passé par BAR et Honda, Szafnauer était au cœur des bruits de paddock en novembre dernier avec un transfert annoncé chez Alpine, qu'il avait toutefois fermement démenti. "Les rumeurs sont de pures spéculations des médias et [ne sont] pas basées sur des faits", avait-il alors assuré. "Écoutez, cela fait 12 ans que je fais partie de l'équipe, je n'ai aucune intention de partir. [...] Je peux vous dire que j'ai un contrat à long terme avec Aston."

En Formule 1, les contrats ne font néanmoins pas tout, et c'est donc la fin de l'aventure pour Szafnauer chez Aston Martin. "Otmar Szafnauer a quitté l'entreprise, et son rôle chez Aston Martin F1 Team sera assumé par l'équipe dirigeante jusqu'à la nomination d'un ou une remplaçante", indique un communiqué de l'écurie. "Nous souhaitons le remercier pour les services apportés à l'équipe lors des 12 dernières années et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir alors qu'il va sans aucun doute relever de nouveaux défis."

"Heureusement, nous sommes menés et gérés par un solide groupe de personnes et avons le confort de prendre un peu de temps pour explorer nos options avant d'annoncer une nouvelle structure d'équipe. L'écurie se concentre actuellement sur la préparation de la voiture la plus compétitive possible pour le début de la saison 2022."

Rappelons qu'Aston Martin a enregistré il y a quelques mois l'arrivée de Martin Whitmarsh, ancien dirigeant de McLaren F1, au poste de PDG d'Aston Martin Performance Technologies, structure qui englobe Aston Martin F1 Team.