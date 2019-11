Cinq mois plus tard, O'Ward quitte le Red Bull Junior Team

Red Bull a recruté Patricio O'Ward au sein de son programme de jeunes pilotes en mai dernier et l'a placé en Super Formula à la place de Dan Ticktum, avec une participation au meeting du Red Bull Ring en F2 pour remplacer Mahaveer Raghunathan, suspendu. O'Ward avait pourtant lancé sa saison en IndyCar chez Carlin, mais s'est donc concentré sur la Super Formula, où il a fini deux fois 14e et une fois sixième en trois courses. Il est toutefois écarté pour la dernière épreuve de la saison, qui aura lieu ce week-end, où la monoplace #15 du Team Mugen accueillera un troisième protégé de la marque au taureau : Jüri Vips.

Manquant quelque peu de pilotes capables de courir en Formule 1 outre ceux qui y sont déjà, Red Bull avait effectivement recruté O'Ward dans l'espoir que celui-ci soit éligible à la Super Licence. La FIA aurait assuré au principal intéressé, en début d'année, que c'était le cas. Pourtant, la réglementation est claire : elle indique que pour octroyer des points de Super Licence, un championnat doit "avoir au moins 12 pilotes prenant le départ de chaque week-end de course", tandis que "pour tout championnat comptant moins de 16 concurrents classés, 75% des points seront attribués".

La saison 2016 de Pro Mazda, avec la deuxième place d'O'Ward, ne respectait donc pas les critères, avec plusieurs meetings ne rassemblant que neuf concurrents. Pas mieux pour son titre d'Indy Lights en 2018, avec sept à neuf pilotes en piste selon les courses ; le doute était également légitime quant à la première place obtenue dans la catégorie Prototype Challenge de l'IMSA en 2017, puisque certaines courses n'avaient que trois voitures (soit un total de six pilotes) dans cette classe.

Ce n'est pas la première fois qu'un membre du Red Bull Junior Team est victime d'un imbroglio lié à la Super Licence, puisque Dan Ticktum a fait une apparition remarquée et peu fructueuse dans le championnat hivernal de F3 Asie cette année, lequel ne respectait clairement pas les exigences de la FIA (au moins cinq week-ends de courses sur un minimum de trois circuits différents). Quoi qu'il en soit, O'Ward semble parti pour faire son retour en IndyCar après une parenthèse finalement malvenue dans sa carrière.

"La FIA nous a trahis tous deux [Red Bull et lui, ndlr]", déclare-t-il sans détour à RACER. "À vrai dire, il faut que j'aille quelque part pour gagner de l'argent, et ça n'allait pas être la F2. Si la F1 ne m'est pas accessible, je voulais être en IndyCar. Le Dr Marko [conseiller de Red Bull en sport auto] m'appelle Potato, et il m'a appelé pour dire : 'Potato, c'est très compliqué car tu n'as pas de points de Super Licence', et il n'y avait pas de scénario qui allait me donner une Super Licence. Je ne pouvais rien faire sans une Super Licence. On m'a fait signer grâce à ça, puis tout a mal tourné."

"J'ai appris que le sport auto n'était pas toujours un sport sympa, et je suis très reconnaissant envers Red Bull pour cette opportunité. Cela m'a montré le calibre du Dr Marko et les raisons pour lesquelles il a tant de succès. J'ai un immense respect pour lui et pour toute l'écurie. Il s'intéressait à mon avenir, ça fait plaisir. Les choses n'ont pas tourné comme prévu, mais il se préoccupait de mon avenir, et ça, c'est très cool."

O'Ward pourrait ainsi se diriger vers le projet Arrow McLaren SP en IndyCar. "Soyez patients, de bonnes choses arrivent. Red Bull allait me libérer en novembre, mais le Dr Helmut Marko m'a appelé et a dit : 'Tu as des options en IndyCar, saisis-les. C'est ton avenir'. J'apprécie vraiment qu'il ait fait ça", conclut-il.