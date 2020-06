Un paddock chamboulé au look très différent en Autriche

Après une longue attente, la Formule 1 va pouvoir lancer sa saison la semaine prochaine en Autriche. Néanmoins, il faut s'attendre à un paddock chamboulé pour cette reprise suite à la crise du coronavirus. Outre le déroulement de l'épreuve à huis clos, l'application draconienne d'un protocole sanitaire et la généralisation de la distanciation physique, le changement sera aussi visuel. Les motorhomes des équipes n'auront pas leur place au Red Bull Ring, où des tentes et des auvents seront utilisés tandis que les camions seront éloignés.

Cette mesure permet de limiter le nombre de personnes présentes sur place, la mise en place des motorhomes exigeant une logistique lourde et mobilisant d'importantes ressources humaines. Elle offre également un espace de travail plus conséquent, en adéquation avec les consignes à respecter pour éviter la propagation du COVID-19.

"Ce ne sera pas la même organisation que sur un Grand Prix européen habituel, car nous n'aurons pas de motorhomes", confirme Karl Fanson, responsable de la logistique au sein de l'écurie Mercedes. "En accord avec la F1, nous allons éloigner les camions des garages et nous apporterons nos propres tentes et auvents. Cela nous offrira plus d'espace de travail au niveau du garage. C'est plus simple pour la distanciation sociale et pour travailler confortablement."

Les écuries vont également devoir s'habituer à de nouveaux procédés en ce qui concerne les interactions avec leurs fournisseurs externes, là aussi pour limiter au maximum les risques de transmission du virus. Les livraisons en provenance de l'usine d'une équipe se feront à l'extérieur du paddock, tandis que la mise à disposition des pneus et du carburant sera elle aussi repensée.

"Habituellement, le carburant est livré au garage et nous envoyons des gens pour récupérer les pneus Pirelli", précise Karl Fanson. "Désormais, il y aura un point de dépôt et un point de collecte pour le carburant, tandis que les pneus seront eux aussi récupérés au niveau d'un point de dépôt. Nos gars se rendront au point de collecte pour prendre les pneus, puis vice versa. Une fois que nous aurons terminé avec les pneus, nous les ramèneront et Pirelli les récupérera une fois la zone évacuée."

Related video