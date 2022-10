Le paddock F1 rend hommage à Dietrich Mateschitz

Outre les quatre pilotes actuels des équipes Red Bull Racing et AlphaTauri, Dietrich Mateschitz a joué un rôle majeur dans la carrière de nombreux pilotes depuis le début des années 2000. Sebastian Vettel en est l'exemple le plus frappant, le pilote allemand ayant été soutenu par le taureau rouge dès le karting et accompagné jusqu'à ses quatre titres de Champion du monde F1.

Choqué par l'annonce du décès de son ancien patron des suites d'une maladie, Vettel s'est abstenu de tout commentaire pour le moment. D'autres pilotes passés par le système Red Bull se sont toutefois exprimés pour saluer la mémoire de l'Autrichien et évoquer sa contribution dans leur parcours professionnel.

"Il était très humble et n'était pas intéressé par les projecteurs et par l'étalage de son succès", a commenté Daniel Ricciardo, qui a accédé à la F1 grâce à Red Bull et couru pour les deux structures détenues par la marque de boissons énergisantes entre 2012 et 2018. "Je pense qu'il s'est beaucoup retenu, uniquement en raison de l'homme qu'il était. C'est un personnage très admirable. Surtout quand l'on connaît un tel succès, il est assez rare de voir quelqu'un rester aussi humble, avec les pieds sur terre. Un très bon exemple d'être humain."

"Il y a deux groupes de personnes à qui je dois vraiment cette opportunité, ma carrière en F1 : mes parents, et Didi [Dietrich Mateschitz] et Red Bull. Ce sont finalement eux qui m'ont permis de poursuivre ce rêve. Je ne suis pas seul, il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'athlètes Red Bull qui peuvent vraiment dire la même chose et donner un coup de chapeau à M. Mateschitz et à cette famille, donc c'est certainement un jour triste. Mais je suis à jamais reconnaissant pour tout ce que son entreprise et lui ont fait."

Dietrich Mateschitz et Daniel Ricciardo en 2016.

Pierre Gasly, pilote Toro Rosso, Red Bull et AlphaTauri, a lui aussi reconnu qu'il devait sa carrière à Red Bull : "Pour faire simple, je n'aurais pu être [en F1] sans Dietrich. Dans ce paddock, il y a probablement six ou sept pilotes qui peuvent lui être reconnaissants et lui exprimer leur gratitude pour ce qu'il a apporté, en les intégrant à la famille Red Bull."

"Comme une famille, il a donné des opportunités à de jeunes pilotes, et à des athlètes en général. C'est assez incroyable de voir tout ce qu'il a accompli avec sa marque de boissons énergisantes. C'est sûr, il va nous manquer."

"Avec sa personnalité et sa façon de gérer les choses, il était extrêmement passionné et il aimait le sport et la F1. Il a eu deux équipes de F1 pendant plus de 15 ans, même de grandes marques comme Mercedes et Ferrari ne se sont pas investies comme ça en F1. Ce qu'il a fait pour nous tous est simplement incroyable, mais aussi pour le sport en général."

Carlos Sainz, qui s'est affranchi de Red Bull en 2017 après avoir longtemps été parrainé par la marque, a corroboré les propos de Gasly. Le pilote Ferrari a également rappelé que la contribution de Mateschitz dans le sport ne s'arrêtait pas à la F1.

"Je connaissais assez bien Dietrich, son soutien par le passé m'a beaucoup aidé", a déclaré l'Espagnol. "Sans lui, je n'aurais pas été en F1. Il a énormément fait pour le sport automobile, pas seulement la F1, et pour les jeunes pilotes. Le nombre de logos Red Bull qui sont présents dans toutes les catégories, du MotoGP à la F1, et dans tous les sports auxquels on peut penser, la façon dont lui et sa vision ont soutenu de jeunes talents, de nombreuses personnes, c'est fou."

"C'était un gars super important, un gars super sympa, un gars que j'ai toujours aimé côtoyer. Je veux présenter mes condoléances, qu'il repose en paix."

Adrian Newey et Dietrich Mateschitz fêtant le titre de Sebastian Vettel en 2010.

Toujours chez Ferrari, le directeur sportif Laurent Mekies, qui a vu naître Toro Rosso en ayant travaillé à Faenza de 2003 à 2014, a prononcé quelques mots pour l'Autrichien.

"C'était quelqu'un qui avait une vision pour le sport automobile, qui a apporté une énorme contribution et laissé un énorme héritage aussi", a-t-il indiqué au micro de Sky. "Personnellement, j'ai eu la chance de travailler pour Toro Rosso pendant de nombreuses années. Nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à toute la galaxie Red Bull."

Enfin, un bel hommage a été rendu par un compatriote, Toto Wolff. Avant de prendre la tête de l'équipe Mercedes, l'Autrichien était un pilote soutenu par Red Bull. "J'étais fier de porter ces couleurs en tant que jeune pilote GT à l'époque. Être un pilote Red Bull était quelque chose de prestigieux et j'étais fier de porter la combinaison [de la marque]", a-t-il révélé.

Wolff est également revenu plus en détail sur les débuts difficiles de Red Bull en tant que produit et le jusqu'au-boutisme de Mateschitz : "En fait, en tant qu'Autrichien, je connais bien l'histoire de Red Bull, de [Dietrich Mateschitz] et de ses troupes. Lorsqu'ils ont commencé à commercialiser la boisson, certaines boîtes de nuit ont refusé [de la vendre], ils se demandaient ce qu'était une boisson énergisante."

"On leur a dit qu'il fallait la mélanger avec de la vodka et, d'un coup, ça a été un carton, c'était comme une drogue et elle était vendue sous le manteau. Elle est ensuite arrivée dans les bonnes boîtes de Munich et rebelote, la vodka Red Bull était presque comme une drogue. Ça a créé un gros mythe autour de Red Bull et quiconque a cru pouvoir créer un marché qui n'existait pas. Les boissons énergisantes n'existaient pas et à partir de ce moment-là, [Red Bull] n'a cessé de croître."

"Je me souviens aussi de la politique de prix, [Mateschitz] n'a jamais cédé lorsque les grandes distributions lui ont dit qu'elles pouvaient vendre [du Red Bull] moins cher et qu'elles allaient le retirer des rayons. Il leur a dit de le retirer, et puis elles ont fini par le remettre."

"Il a toujours investi une grande partie de ses bénéfices dans le sport, ce type était hors du commun. Ce qu'il a fait en Autriche pour le football, pour le hockey sur glace, pour Leipzig, pour la course, c'est incroyable. Il a probablement contribué le plus à la Formule 1. J'ai eu la chance d'être parfois invité dans le fameux Hangar-7 [le musée de Red Bull, ndlr], c'était assez impressionnant. Il était super réfléchi et ce qui commençait comme une discussion entre Mercedes et Red Bull, toujours entre nous deux, durait des heures et finissait par une discussion très personnelle autour de la famille et tout ça, ce que j'appréciais."