Palou ne se voit pas en concurrence avec O'Ward chez McLaren

Alors que toutes les équipes de la grille sont dans l'obligation d'aligner un pilote rookie dans le baquet des titulaires en Essais Libres 1 au moins une fois cette saison, McLaren a retenu Álex Palou et Pato O'Ward pour accomplir cette tâche.

Le premier, sacré en IndyCar l'an passé avec Chip Ganassi et impliqué dans un conflit juridique avec l'équipe américaine et McLaren cette saison, a participé à la première séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis. Le second prendra le relais pour la finale de 2022, à Abu Dhabi.

Même si les deux pilotes d'IndyCar font partie du même programme de test F1 de McLaren, Palou assure qu'il n'existe aucune compétition entre O'Ward et lui pour tenter de décrocher une place en catégorie reine.

"Je ne pense pas que nous soyons en concurrence", explique l'Espagnol. "En tant que pilotes de course, nous sommes toujours en compétition, mais [McLaren] ne nous met pas dans un [baquet] de titulaire donc je ne me vois pas [en concurrence avec O'Ward]. La manière dont nous avons fait des tests et dont nous avons travaillé ensemble ne me fait pas ressentir ça. Donc je ne le pense pas."

Alex Palou, McLaren MCL36

O'Ward n'a jamais caché son ambition d'arriver un jour en Formule 1, néanmoins le Mexicain a admis l'hiver dernier qu'il ne disposait que de quelques années pour y parvenir. Il y a également peu de chances qu'O'Ward trouve une place chez McLaren, puisque les titulaires de 2023, Lando Norris et Oscar Piastri, ont tous deux signé un contrat pluriannuel.

Conscient de ce manque d'opportunités en F1, Palou préfère ainsi se concentrer sur l'IndyCar. "Évidemment, en tant que pilote de course qui aime le sport automobile, on veut aller en F1", admet-il. "Au fil de ma carrière, j'ai réalisé que la F1 n'était pas un championnat que je pouvais vraiment atteindre. Je suis passé par l'IndyCar et, curieusement, gagner le championnat [en 2021] m'a donné l'opportunité d'être ici [en F1] aujourd'hui."

"Je savoure chaque seconde [mais] je ne cours pas après [une place en F1]. Évidemment, si quelqu'un me donne une voiture, je la piloterai. C'est le rêve ultime. Mais je ne me concentre pas sur ça. J'ai une carrière en IndyCar, nous avons eu du succès et je veux remporter le plus de championnats possibles. Mais s'il y a une voiture [disponible en F1], je la piloterai."

Avec Luke Smith et Mandy Curi