Le pari stratégique de Verstappen récompensé

Traqué par Lewis Hamilton au Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen a enfin pu enfiler le costume de chasseur en France. Le pilote Red Bull n'avait qu'une petite marge d'avance sur les monoplaces de Hamilton et Valtteri Bottas, en raison des conditions de piste difficiles du circuit Paul Ricard, lorsqu'il a été décidé de regagner les stands pour un arrêt supplémentaire, ce qui a laissé les clés de la course à la marque à l'étoile.

Chaussé des pneus mediums, Verstappen a alors entamé une remontée épatante depuis la quatrième position, et qui s'est conclue dans l'avant-dernier tour avec un dépassement sur Hamilton à la chicane.

"Au début, c'était super difficile avec le vent", déplore Verstappen. "Dans un tour, l'équilibre était bon, puis dans le suivant, ça glissait de partout. Il était vraiment difficile de garder la voiture stable et je pense qu'après le premier arrêt au stand, on voyait clairement que [les Mercedes] attaquaient fort derrière avec les pneus durs. Nous avons pris la décision de faire deux arrêts, heureusement ça a payé. Nous avons dû travailler dur pour [gagner], mais c'est très gratifiant."

En quittant la voie des stands pour la dernière fois, le Néerlandais devait combler un écart de 19 secondes en 21 tours. Et en dépit du trafic et de la dégradation de ses gommes jaunes, Verstappen a réussi sa remontée avec brio. De bonne augure pour la suite de la saison ?

"C'est difficile parce qu'il y avait beaucoup de retardataires à passer. Mais heureusement, ils se sont tous bien comportés et nous avons pu nous battre jusqu'au bout", explique-t-il, avant d'ajouter : "Comme vous pouvez le voir, nous avons lutté [avec Mercedes] pendant toute la course et je pense que ce sera ainsi pour le reste de la saison."

La victoire de Max Verstappen, obtenue avec le meilleur tour en course, permet au pilote Red Bull d’accroître son avance au championnat. Douze points le séparent désormais de Lewis Hamilton. La bonne stratégie de Red Bull a également permis à Sergio Pérez de monter sur le podium, ajoutant 15 unités au total de l'écurie en France. Pour le troisième Grand Prix d'affilée, Mercedes n'a pas réussi à faire mieux que son rival.

À l'arrivée, le Mexicain s'est félicité de sa performance et de celle de son coéquipier : "Je pense que nous avons fait une bonne course, l'équipe a concocté une excellente stratégie. Je suis heureux que nous ayons remporté la course aujourd'hui et inscrit de gros points pour l'équipe."

