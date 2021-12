Pas de gros points mais une cinquième place finale pour Alpine

Au Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière représentation de la saison, Alpine a officiellement décroché la cinquième place du championnat constructeurs. L'écurie française sous sa nouvelle identité a connu une première saison encourageante, imitant le score de 2020 mais cette fois-ci avec une victoire signée Esteban Ocon. Cependant, les performances du Français et de son coéquipier Fernando Alonso à Yas Marina n'ont pas été retentissantes.

L'Espagnol été le premier des bleus à couper la ligne d'arrivée, en huitième position, tandis qu'Ocon s'est adjugé la neuvième place. Onzième sur la grille et armé de pneus durs, Alonso a pris son mal en patience durant la première moitié de l'épreuve, remontant jusqu'à la quatrième place alors que son premier arrêt se faisait encore attendre. La patience du double Champion du monde a fini par payer, puisqu'une apparition du Virtual Safety Car lui a permis de troquer ses gommes dures pour des mediums tout en conservant l'avantage sur son coéquipier et sur Daniel Ricciardo, qui avaient pris le départ devant lui.

"Ça a payé parce que le pneu dur donne une bonne fenêtre pour la voiture de sécurité, au cas où quelque chose se passe plus tard en course, on peut faire un arrêt gratuit", a commenté Alonso à l'arrivée. "C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Virtual Safety Car. Je me suis arrêté et j'ai gagné deux positions avec Esteban et Daniel, donc c'était meilleur pour ma course."

"Il y a eu de bonnes bagarres avec AlphaTauri et nous avons décroché une double arrivée dans les points, huitième et neuvième, ce qui est bon pour Alpine. Nous n'étions pas performants ce week-end mais nous avons tout de même bouclé un bon dimanche et marqué des points."

Le plan d'Alpine pour 2022 se met en marche

Sur une stratégie plus conventionnelle, Ocon a passé la course à se battre avec Leclerc, Ricciardo, Alonso et les AlphaTauri. Le rythme du Français était loin d'être ridicule mais le déploiement de la voiture de sécurité virtuelle a contrarié ses plans.

"C'était une course assez folle mais je suis heureux de finir l'année sur une bonne note, avec les deux Alpine dans les points et un bon rythme de notre côté", a-t-il indiqué. "Nous avons été perdants avec le VSC, nous avons perdu 12 secondes et deux positions, ce qui est dommage. Mais ce n'est pas grave, je suis heureux de la manière dont la saison s'est finie."

"C'était très serré, [j'ai passé] la plupart de la course avec Daniel, Yuki et quelques voitures devant. Vers la fin, lorsque nous avons été dépassés par Pierre et Fernando, il y a eu beaucoup de batailles. Donc c'était vraiment une course intéressante."