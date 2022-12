Patrick Tambay est mort

L'ancien pilote français Patrick Tambay est décédé ce dimanche, à l'âge de 73 ans. La famille a confirmé la triste nouvelle à l'AFP.

Né le 25 juin 1949 à Paris, Patrick Tambay a couru 114 Grands Prix de Formule 1 entre 1977 et 1986, décrochant deux victoires : l'une à Hockenheim en 1982, l'autre à Imola l'année suivante, à chaque fois avec Ferrari. Il avait également signé cinq pole positions, deux meilleurs tours en course et 11 podiums.

Au total, le pilote tricolore a participé à neuf saisons de Formule 1, débutant en 1977 chez Ensign Surtees avant de rejoindre McLaren pour deux saisons. Après un passage chez Theodore Racing puis chez Ligier en 1981, il a rejoint la Scuderia pour les saison 1982 et 1983, avant de passer les deux campagnes suivantes chez Renault puis de terminer sa carrière chez Lola en 1986.

Son passage victorieux chez Ferrari était le fruit des circonstances dramatiques de la vie, puisqu'il avait été appelé par l'écurie italienne pour prendre la délicate succession de son ami Gilles Villeneuve, victime d'un accident mortel à Zolder le 8 mai 1982.

Patrick Tambay a également couru en Endurance, aussi bien en parallèle de son ascension en Formule 1 qu'après avoir quitté la catégorie reine. Il a ainsi participé à quatre reprises aux 24 Heures du Mans, d'abord avec Renault Sport en 1976 et 1977, à chaque fois sans voir l'arrivée. Il a couru une troisième fois dans la Sarthe en 1981, avec Rondeau, abandonnant à nouveau, avant de terminer au pied du podium en 1989 avec la légendaire équipe Silk Cut Jaguar.

Après sa carrière de pilote, Patrick Tambay est devenu consultant pour la radio française, au début des années 2000. Il souffrait depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson. Il est le père d'Adrien Tambay, âgé aujourd'hui de 31 ans et qui a lui aussi fait carrière en sport automobile, notamment en DTM avec Audi.