Paul di Resta nommé pilote de réserve McLaren

En plus de leurs activités en Formule E avec Mercedes, Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries occupent le poste de réserviste pour la marque à l'étoile en Formule 1. Et dans le cadre du partenariat technique entre Mercedes et McLaren, le Belge et le Néerlandais peuvent être prêtés à l'écurie britannique si besoin. Cependant, les conflits de calendrier entre les deux disciplines signifient qu'aucun des deux pilotes ne sera disponible lors de certains Grands Prix.

McLaren a donc conclu un accord avec Paul di Resta, ancien pilote aujourd'hui reconverti en commentateur sur Sky Sport. L'Écossais a couru pour Force India pendant trois saisons, de 2011 à 2013. Son dernier départ en catégorie reine remonte à 2017 avec Williams au Grand Prix de Hongrie, où il avait remplacé à la dernière minute un Felipe Massa malade. En 2020, lors de la deuxième course à Silverstone, Di Resta occupait déjà le banc de touche de McLaren.

"Nous privilégions l'accord que nous avons conclu avec Mercedes", commente Andreas Seidl, directeur de l'écurie. "Comme vous le savez avec ce que nous avons mis en place l'année dernière à Silverstone, nous entretenons également de bonnes relations avec Paul di Resta, qui est en possession d'une super licence. Nous avons donc passé un accord avec lui afin qu'il puisse intervenir si le besoin s'en fait sentir. Nous sommes préparés à faire face à différents scénarios."

Mercedes fera tourner son effectif de remplaçants tout au long de la saison, ce qui laissera un pilote potentiellement disponible pour McLaren, en plus de di Resta. Bien qu'il ne soit pas présent à Imola, Vandoorne a été retenu pour potentiellement prendre le volant de la W12. "Évidemment, c'est quelque chose que nous devrions faire ensemble avec Mercedes", a déclaré Seidl concernant l'utilisation des réservistes. "Tout dépend du pilote qui est retenu lors du week-end."

Aston Martin a récemment confirmé la nomination de Nico Hülkenberg en tant que réserviste, l'Allemand ayant fait trois apparitions chez Racing Point en 2020. Hülkenberg est-il aussi une option pour McLaren ? D'après Seidl, "nous dépendons de Mercedes. Nous devons simplement suivre ce que Mercedes met en place pour les différents week-ends. Mais, clairement, nous privilégions Stoffel et Nyck."

