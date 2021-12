Le Paul Ricard attendra le nouveau règlement avant de modifier son tracé

Afin d'augmenter les opportunités de dépassement, plusieurs modifications ont été envisagées sur le circuit Paul Ricard, qui accueille le Grand Prix de France de F1 depuis 2018. Toutefois, ces plans ont été mis en attente au début de la pandémie. Et alors que l'édition 2021 a été particulièrement riche en rebondissements et que le contrat arrivera à terme fin 2022, le Grand Prix de France se réserve le droit de ne finalement pas toucher à son tracé.

D'une part, les organisateurs de l'épreuve française veulent s'assurer que tout investissement réalisé pour modifier le tracé soit justifié par l'obtention d'un nouveau contrat. De l'autre, ils veulent s'assurer que la nouvelle génération de monoplaces, qui rouleront pour la première fois en 2022, demande toujours à ce que le circuit soit modifié.

En s'appuyant sur le spectacle proposé cette année, Éric Boullier a indiqué que le circuit répondait aux attentes lorsque le peloton était resserré et qu'il ne serait pas judicieux de modifier le tracé sans connaître les possibilités de dépassement de 2022.

"Je pense qu'il était bon de voir que l'on pouvait obtenir une belle course spectaculaire avec des voitures très proches en matière de performance, qu'importe la configuration de la piste", a confié à Motorsport.com le directeur du Grand Prix de France au sujet de l'épreuve de 2021. "Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir et d'améliorer les choses pour l'avenir. Nous voulons d'abord voir comment le nouveau règlement va changer tout cela l'année prochaine."

Le départ du Grand Prix de France 2021

"Évidemment, nous avons vécu une belle course, un bel évènement, et le Grand Prix de France a le vent en poupe désormais. J'espère que cela nous aidera à construire quelque chose de meilleur et de plus grand parce que nous travaillons également sur la capacité du Grand Prix, pour avoir plus de spectateurs à l'avenir."

Le Français a ajouté : "Nous sommes en train de mettre en place un groupe de travail sur la manière d'améliorer la qualité de la course et nous voulons avoir un peu plus de visibilité sur l'avenir. Nous voulons voir le règlement de l'année prochaine et comment il va fonctionner. Les dépassements sont censés être meilleurs et cela aura un impact sur le tracé."

Selon Boullier, les organisateurs du Grand Prix de France ont déjà entamé des discussions avec Liberty Media, détenteur des droits commerciaux de la F1, au sujet d'une éventuelle prolongation de contrat. Le directeur se montre optimiste quant à l'avenir, les ventes de billets 2022 connaissant un certain succès.

"Aujourd'hui, il y a des discussions avec le promoteur de la F1 pour prolonger le contrat", a-t-il précisé. "Nous avons ouvert nos ventes début novembre et nous sommes presque à 50% complets. Il y a donc un grand intérêt pour la F1 en France."