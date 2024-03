Les pays et les circuits ayant accueilli le plus de GP de Formule 1

Après 22 manches en 2023, le calendrier 2024 de Formule 1 doit atteindre 24 Grands Prix, un record. Depuis la création du championnat en 1950, avec une première épreuve alors organisée à Silverstone, la discipline a vu se disputer plus de 1100 courses en 74 saisons et a visité 77 circuits dans 34 pays différents.

L'an dernier, la F1 a notamment fait étape à trois reprises aux États-Unis, avec des Grands Prix qui se sont tenus à Miami, Austin et Las Vegas. C'était la troisième fois qu'un pays accueillait ainsi trois courses lors d'une saison, après l'Italie en 2020 (Imola, Mugello et Monza) et déjà les USA en 1982 (Long Beach, Detroit et Caesars Palace), et ce sera à nouveau le cas cette année.

Lorsque se présente le cas de plusieurs épreuves organisées dans un même pays au cours d'une même saison, la F1 adopte des noms différents pour les Grands Prix en question. Prenons l'exemple des courses américaines actuelles : il y a un GP des États-Unis, mais aussi un GP de Miami et un GP de Las Vegas. Ces appellations ne sont pas toujours très logiques, comme dans le cas du GP de Saint-Marin, dont l'hôte, le circuit d'Imola, n'est pas situé sur le territoire de ce micro-État, mais bien en Italie.

Quel pays a organisé le plus grand nombre de Grands Prix de F1 ?

L'Italie est le pays qui a accueilli le plus grand nombre de Grands Prix de Formule 1, avec 105 visites sur le territoire depuis 1950. C'est le seul à avoir organisé plus de 100 courses, un cap passé lors du GP d'Émilie-Romagne en 2020. L'épreuve principale est bien entendu le Grand Prix d'Italie. Celui-ci s'est déroulé à Monza chaque année, à une seule exception : l'édition 1980 s'installa à Imola, l'autodrome lombard étant en cours de rénovation cette année-là. Et cette course fut si populaire pour cette première apparition au calendrier qu'Imola en a accueilli 30 depuis, sous différentes appellations.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Monza, théâtre du Grand Prix d'Italie de Formule 1 et circuit le plus souvent visité au cours de l'histoire.

Au deuxième rang des pays ayant le plus souvent été visités par la F1, on trouve l'Allemagne. Ses apparitions au calendrier cumulent 41 Grands Prix au Nürburgring, 37 à Hockenheim et une seule épreuve sur le très atypique AVUS. Pourtant le paddock ne se rend plus outre-Rhin : la saison 2024 sera la neuvième année sans Grand Prix en Allemagne ; le pays manque à l'appel depuis 2021 et a également été absent en 2017, 2015, 1960, 1955 et 1950.

Le Royaume-Uni complète le trio de tête des pays les plus représentés en Formule 1, avec 78 courses cumulées au fil des ans. Quatre circuits britanniques ont organisé des Grands Prix depuis 1950, à savoir Silverstone, Brands Hatch, Donington Park et Aintree.

Donington a toutefois un statut particulier puisque s'il a bien accueilli une course de F1, il n'a jamais été l'hôte du GP de Grande-Bretagne. Son épreuve, en 1993, était en effet labellisée GP d'Europe (remporté par Ayrton Senna dans un moment d'anthologie), tandis que le Grand Prix national se déroulait à Silverstone. Et c'est bien à Silverstone qu'a été organisé le plus grand nombre de courses au Royaume-Uni, soit 57 Grands Prix de Grande-Bretagne ainsi que le Grand Prix du 70e anniversaire, en 2020.

Les 10 pays qui ont accueilli le plus de Grands Prix de F1 :

Pays Nombre de GP Nombre de circuits Italie 105 4 Allemagne 79 3 Grande-Bretagne 78 4 États-Unis 76 12 Monaco 69 1 Belgique 68 3 France 63 7 Espagne 60 6 Canada 52 3 Brésil 50 2

Quel circuit a accueilli le plus grand nombre de courses de F1 ?

Les GP de Grande-Bretagne et d'Italie sont les épreuves les plus disputées dans l'histoire de la F1, avec 74 courses depuis 1950. Mais si l'on regarde le détail par circuit, c'est Monza qui a le plus grand nombre de Grands Prix de Formule 1 à son actif, avec un total de 73 éditions à ce jour.

Au gré de ces épreuves, Monza a été le théâtre de plusieurs victoires inattendues, à l'instar du premier succès de Pierre Gasly et d'AlphaTauri en 2020. Douze ans plus tôt, c'est Sebastian Vettel qui avait décroché sa première victoire et celle de Toro Rosso. En 2021, on a aussi vu Daniel Ricciardo s'imposer, une première pour McLaren depuis près de dix ans.

Monaco est le deuxième circuit le plus fréquemment apparu au calendrier, la principauté y ayant tenu une place emblématique 69 fois depuis 1950. Lorsque le Grand Prix de Monaco a été annulé en 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, cela mettait fin à 65 années consécutives de sa présence dans le championnat. Ce n'était que la cinquième fois qu'il manquait à l'appel, puisqu'il n'avait précédemment pas eu lieu entre 1951 et 1954.

Alors que la place de certains Grands Prix historiques est devenue de plus en plus incertaine face à de nouvelles destinations, l'avenir de Monaco au championnat a paru chanceler en 2022, sur fond également de discussions sur les frais d'organisation et les droits télévisés. Cependant, un accord a finalement été conclu pour que Monaco reste au calendrier de la F1 jusqu'en 2025.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton (McLaren MP4-23 Mercedes), vainqueur du GP de Grande-Bretagne en 2008.

On l'a vu, Silverstone accueillit la première course du championnat du monde de Formule 1 le 13 mai 1950. Il est aujourd'hui le troisième circuit que le paddock a le plus visité, avec un total de 58 Grands Prix. La piste, installée sur un ancien aérodrome, a été l'hôte du Grand Prix national en alternance avec Brands Hatch entre 1963 et 1986, et n'a ensuite plus quitté le calendrier depuis 1987.

Les circuits comptant le plus grand nombre de GP :

Circuit Pays Nombre de GP Monza Italie 73 Circuit de Monaco Monaco 69 Silverstone Grande-Bretagne 58 Spa-Francorchamps Belgique 56 Circuit Gilles-Villeneuve Canada 42 Nürburgring Allemagne 41 Interlagos Brésil 40 Hungaroring Hongrie 38 Hockenheimring Allemagne 37 Red Bull Ring Autriche 37

Quels sont les pays les moins visités par la F1 ?

Saviez-vous que le Maroc avait eu un Grand Prix de F1 ? Cela ne s'est présenté qu'une seule fois, en 1958. La course s'était alors déroulée sur le circuit d'Ain-Diab, un tracé dessiné autour de Casablanca et empruntant la route côtière ainsi que l'axe principal reliant la ville avec Azemmour et Rabat.

Dernière manche du championnat, le GP du Maroc fut remporté par Stirling Moss, sur Vanwall. Cependant, la course fut marquée par la tragédie, avec l'explosion du moteur de son coéquipier Stuart Lewis-Evans, qui sortit de la piste et fut grièvement brûlé, ce qui entraînerait son décès huit jours plus tard.

Photo by: Motorsport Images Stuart Lewis-Evans (Vanwall VW4) au GP du Maroc 1958.

Le Qatar est le deuxième pays comptant le moins de Grands Prix de F1, en l'occurrence deux, en 2021 et 2023. Organisé à Losail, il n'a pas eu lieu en 2022 en raison de la Coupe du monde de football. Mais lors du retour sur place, en 2023, l'épreuve s'est révélée particulièrement difficile à cause d'une chaleur extrême, celle-ci menant plusieurs pilotes au malaise et créant des conditions jugées trop dangereuses. Cela a poussé la FIA à rapidement agir pour aider à refroidir les pilotes dans de tels circonstances et le Qatar, bien que maintenu au calendrier pour 2024, a vu son épreuve repoussée de quelques semaines.

Viennent ensuite deux nations qui n'ont accueilli que trois Grands Prix. D'abord, l'Inde qui a figuré au calendrier de 2011 à 2013, avec le circuit international de Buddh. Malgré un contrat de cinq ans, le GP d'Inde a été supprimé pour 2014, puis à nouveau en 2015 en raison d'un différend fiscal avec le gouvernement de l'Uttar Pradesh, disparaissant finalement de l'agenda.

L'Arabie saoudite a en revanche rejoint récemment le calendrier de la Formule 1 et compte trois Grands Prix organisés entre 2021 et 2023. L'épreuve se tient sur le circuit de la Corniche, à Djeddah, deuxième piste la plus longue dans la saison, derrière Spa-Francorchamps.

Les 10 pays qui ont accueilli le moins de Grands Prix de F1 :

Pays Nombre de GP Nombre de circuits Maroc 1 1 Qatar 2 1 Inde 3 1 Arabie saoudite 3 1 Corée du Sud 4 1 Suisse 5 1 Suède 6 1 Azerbaïdjan 7 1 Russie 8 1 Turquie 9 1

Combien de circuits n'ont accueilli qu'une seule course ?

Si certains s'imposent comme des incontournables dans le championnat, il existe 12 circuits qui n'ont accueilli qu'un seul Grand Prix de F1. C'est le cas, par exemple, du circuit Bugatti du Mans, hôte aujourd'hui du GP de France MotoGP, ou encore de Donington en Grande-Bretagne.

L'atypique piste de l'AVUS, en Allemagne, n'a accueilli qu'une seule course également, en 1959. Ce circuit, d'une forme allongée très inhabituelle, avait été conçu autour de la voie rapide reliant Charlottenburg à Nikolassee, et se composait de deux longues lignes droites et d'un virage en épingle à chaque extrémité. Après une course de F1 hors championnat, en septembre 1954, à laquelle de nombreuses équipes avaient refusé de participer, l'AVUS organisa ensuite sa seule épreuve de championnat du monde. Mais Jean Behra y trouva la mort lors d'une course de support, sa Porsche RSK s'étant envolée au-dessus d'un talus dans le virage nord avant de s'écraser contre un poteau.

La piste de Fair Park de Dallas, au Texas, n'a elle aussi accueilli qu'un seul Grand Prix, en juillet 1984. On s'en souvient pour l'image saisissante de Nigel Mansell s'effondrant d'épuisement après être sorti de sa Lotus et avoir tenté de la pousser jusqu'à la ligne d'arrivée au bout de 67 tours d'effort. Face à la chaleur extrême sur place, plus aucun Grand Prix n'eut lieu par la suite à Dallas. La F1 est toutefois revenue au Texas, pour l'actuel Grand Prix des États-Unis, mais la course est désormais organisée à l'automne pour éviter la chaleur.

Photo by: LAT Photographic Keke Rosberg (Williams FW09 Honda) au GP de Dallas 1984.

Avec ses 25,8 km, le circuit de Pescara, en Italie, reste le tracé le plus long à avoir accueilli un Grand Prix, mais il n'y en eut qu'un seul également. Le circuit était entièrement constitué de routes publiques et a été le premier en F1 à être doté d'une chicane artificielle, construite en 1934. Une piste redoutée, à tel point qu'Enzo Ferrari refusait d'y envoyer ses voitures, craignant pour la sécurité de ses pilotes.

Le Strip de Las Vegas a quant à lui fait son entrée au calendrier en 2023, avec un contrat de trois ans. Si ce tracé n'a donc connu qu'une épreuve jusqu'à présent, Las Vegas a également accueilli le GP du Caesars Palace en 1981 et 1982.

Les pistes n'ayant accueilli qu'un Grand Prix :